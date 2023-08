GFvip: Rosalinda Cannavó e Andrea Zenga un amore fake?/ La risposta all’accusa

Rosalinda Cannavó e Andrea Zenga non sono una coppia nella vita reale, dopo il GFVIP 5?

Rosalinda Cannavó e Andrea Zenga sono al centro di una polemica esplosa online, che taccia gli ex GFVIP di essere una coppia clamorosamente fake.

L’attrice e il figlio d’arte di Walter Zenga si conoscevano per la prima volta nel mezzo del gioco della Casa del Grande Fratello , all’edizione GFVIP 5 del noto reality show, che é in ripartenza a settembre 2023 con la new entry per la svolta anti -trash nel cast, Cesara Buonamici. Tra le mura della Casa ai tempi del GFVIP 5, i due inquilini finivano per appassionare i telespettatori fedeli di Canale 5, sulle reti Mediaset, avviando una lovestory di dominio pubblico, senza filtri. Una storia che Andrea Zenga e Rosalinda Cannavó proseguono anche dopo il tempo e lo spazio del GFvip 5 e che, tuttavia, ora é tacciata dalla compagine dei leoni da tastiera attivi sui social di non avere alcune fondamenta. Un attacco, in primis, legato relativamente al fatto che la coppia formata dagli ex GFVIP non ha ad oggi avuto dei figli. O almeno questo é l’attacco che il popolo del web sferra ai danni ex GFVIP 5, in un siluro destinato a Rosalinda Cannavó via stories e a cui lei replica, via social.

Rosalinda Cannavó replica all’attacco web

«Tanto amore dichiarato, ma niente figli. Strano questo amore – si legge tra le righe dell’attacco web, indirizzato a Rosalinda Cannavó rispetto alla convivenza che tra lei e Andrea Zenga prosegue dopo il reality-. Ti ha pagato la vacanza, morta di fame con la valigia di cartone dal sud. Questo è un amore finto senza figli». Ma non é tutto. Perché l’accadimento social del momento, poi, vede registrarsi anche la pronta reaction di Rosalinda Cannavó, che di tutta risposta grida all’attacco gratuito a sfondo razzista. «Ma vi rendete conto cosa deve sopportare una persona? -fa sapere di tutta risposta l’ex concorrente al GFVIP 5, in un sentito messaggio di sfogo-.Ma vi sembra normale sfottere così? E se una coppia avesse problemi ad averli? Davvero non c’è un limite sui social. Sul fatto che vengo denigrata perché sono nata nel sud Italia non lo commento perché si commenta da solo. Peccato che il nostro cibo, il nostro essere generosi con il prossimo, e la nostra terra la amate quando venite in vacanza».

