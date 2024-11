Rosalinda Cannavò, conosciuta anche come Adua del Vesco, è diventata da poco mamma della piccola Camilla nata dall’amore con Andrea Zenga. La coppia, nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha celebrato la nascita della piccola Camilla e si prepara anche a suggellare questo momento così importante della loro vita con il matrimonio. La data non è ancora stata fissata, ma i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip stanno vivendo un momento davvero magico della loro vita. L’attrice, ex compagna di Gabriel Garko, da quando è diventata mamma ha cambiato radicalmente la sua vita. Un cambiamento netto ed importante che la bellissima Rosalinda racconta sui social ai tantissimi followers e fan.

Proprio pochi giorni fa sui social ha raccontato di come è riuscita a dare il latte alla sua piccola Camilla senza l’aiuto del biberon, spiegando che stava vivendo quel momento con ansia, in quanto aveva recentemente notato che si allontanava da lei preferendo appunto il biberon.

Rosalinda Cannavò: “Quando piange mia figlia vado in tilt totale”

Rosalinda Cannavò da quando è diventata mamma per la prima volta si confronta sempre più spesso con le sue follower su Instagram dove ha una grandissimo seguito. La gravidanza ha sicuramente cambiato la sua vita e le sue priorità che ora sono tutte concentrate sulla piccola Camilla. La nascita della figlia è stata una grande gioia per l’attrice che non nasconde l’emozione di vivere tante prime volte. Ad esempio, ha raccontato che va in confusione quando la figlia piange, perché si spaventa nel vederla tutta rossa, col fiato trattenuto e l’espressione disperata, ma pian piano sta trovando il suo equilibrio, potendo contare anche sul supporto incondizionato del compagno e futuro marito Andrea Zenga.

In particolare Rosalinda Cannavò si è focalizzata sul tema dell’allattamento di cui si parla sempre troppo poco, spiegando di non sapere nulla a riguardo prima della nascita della figlia, quindi inizialmente era in difficoltà: “Mai giudicare una mamma per le sue scelte. Ognuna ha la propria storia, la propria sensibilità e le proprie motivazioni“, il consiglio che ha dato ai suoi fan alla luce della sua esperienza.