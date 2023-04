GFvip, Soleil Sorge o Giulia Salemi al posto di Sonia Bruganelli?/ Spunta la verità

Gfvip 7: Sonia Bruganelli cede la poltrona di opinionista a Giulia Salemi o Soleil Sorge? L’indiscrezione

Il GFvip 7 si é appena concluso e, intanto, si scommette sul cambio nel ruolo di opinionista al reality di Soleil Sorge o Giulia Salemi, principali candidate ad una possibile sostituzione di Sonia Bruganelli. Stando a quanto riprende Comingsoon, la consorte di Paolo Bonolis non sarebbe destinata a confermarsi nel ruolo di opinionista al timone del reality dei vipponi, per la futura stagione GFvip 8. E, intanto, in lizza per il posto di opinionista nel cast del reality dei vipponi, spuntano i nomi della bionda Soleil Sorge e la mora Giulia Salemi.

Che lady Bonolis possa realmente abdicare in favore ad almeno una tra le candidate all’ambita poltrona di opinionista del GFvip 8? Chissà. Nell’ipotesi di una duplice sostituzione, le opinioni ste uscenti Sonia e Orietta Berti potrebbero vedere le poltrone alle summenzionate ex gieffine. Nel frattempo, rispetto alla possibile sostituzione che si configurerebbe in previsione del GFvip 8, spuntano delle pronte reaction a caldo concernenti la mora ex GFvip 5 e la bionda ex GFvip 6.

Le reaction a caldo alla possibile sostituzione di Sonia Bruganelli: la verità di Soleil Sorge e Giulia Salemi

Intercettata ai microfoni di Tag24.it, mentre si trovava nel mezzo del red carpet della serie tv Disney Plus “The Good Mothers”, Soleil Sorge ha così replicato alla possibilità che possa sostituirsi a Sonia Bruganelli, nel cast del Grande Fratello vip: “Ohhh non toccherei questa tematica del futuro da opinionista perché sono scaramantica, ma ringrazio tanto Sonia. Mi piacerebbe moltissimo farla e resto qui in attesa di qualunque opportunità mi venga data”, é la reaction dell’italo-americana.

Insomma, Soleil non escluderebbe una re-entry nel cast del reality che potenziava la sua popolarità in Italia. Mentre sul conto di Giulia Salemi rompe il silenzio l’intervento di Pierpaolo Pretelli. Intercettato dalla fonte, il fidanzato della mora ex GFvip 5 lascerebbe intendere che l’italo-persiana non abbia alcuna intenzione di lasciare il cast del Grande Fratello vip, dove per il GFvip 7 ha coperto il ruolo di timoniera della Social Room : “Giulia sta bene anche dove sta con quella poltrona social, l’importante è che ce ne sia una con dello spazio per lei”.













