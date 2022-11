GFVIP, Soleil Sorge penalizza l’ex Luca Onestini, in tv? / La risposta

Grande Fratello vip 2022, Soleil Sorge replica alle accuse degli hater

É una Soleil Sorge senza filtri, né censure, la ormai ex Grande Fratello vip 6 che si racconta in toto, senza risparmiarsi sull’ex storico, Luca Onestini, in replica alle critiche dei detrattori. Il ricordo della lovestory nata a Uomini e donne, tra Luca Onestini e Soleil Sorge, vive ancora nei cuori dei fan dei due giovani volti TV, che oggi coprono rispettivamente i ruoli di concorrente del Grande Fratello vip e timoniera del web format parallelo al reality, il GFvip party. E c’é chi, tra i detrattori, scommette che Soleil Sorge sia pronta a penalizzare l’ex in TV, dall’alto della sua carica di conduttrice digital-only del GFvip, dal momento che con l’ex tronista i rapporti sarebbero inesistenti. La lovestory tra i due finiva nel mezzo del Grande Fratello vip 2017, quando Luca era allora un inquilino nella Casa e prendeva visione di un filmato che dava alla luce la vicinanza della modella italo americana con l’altro ex tronista di Uomini e donne, Marco Cartasegna. Immagini passate alla storia del gossip come un tradimento della modella ai danni del concorrente del Grande Fratello vip 2022 in corso. Ma da parte della modella, ora, non c’é alcuna intenzione di proseguire la guerra con l’ex , nonostante le ultime frecciatine sferratele contro, di Onestini.

Nell’intervista rilasciata a Chi magazine, nel mezzo della promozione del suo debutto di scrittrice, come fautrice de Il manuale della stronza, Soleil Sorge tiene a smentire chi l’accuserebbe di voler fare “shade” sull’ex, ora che lui é tornato single e gieffino, al Grande Fratello vip 2022.

“Mi sento super partes, non è la prima volta che mi trovo a giudicare qualcuno con cui

ho avuto a che fare. Qualunque mio ex venga sottoposto al mio giudizio sarà trattato come gli altri. Se poi mi chiama in causa ci rido sopra, il passato è passato”, replica agli hater. Insomma, Soleil Sorge si dichiara un arbitro giusto, in TV, a dispetto dei più critici e gli scettici sul suo conto. Questo, dopo che Onestini ha esortato il coinquilino nella Casa Edoardo Tavassi a corteggiare la modella, oltretutto perché a suo dire lei avrebbe avuto “uomini peggiori”.

Ma come replica alle frecciatine di Luca Onestini? Nell’intervista, Soleil Sorge sembra voler lanciare un altro chiaro messaggio. La scelta di deporre le armi nella guerra che la vede contrapporsi all’ex, nel gossip: «Ho imparato che, se una persona ti fa male, non devi serbare rancore perché, altrimenti,

porti con te un’emozione negativa. Se, invece, lasci perdere e perdoni, non dai nemmeno la soddisfazione a chi ti ha fatto male di averti ferito». Questa sarebbe, quindi, la risposta sibillina agli attacchi in generale, all’ex tronista di Uomini e donne, incluso.

E, intanto, c’é chi tra i fandom di Luca Onestini e Soleil Sorge sognerebbe un confronto tra i due ex al Grande Fratello vip 2022. Accadrà?

