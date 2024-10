Periodo difficile per la madre di Ghali, costretta a sottoporsi ad una delicata operazione

Ghali è sempre stato legatissimo a sua mamma Amel. D’altra parte è cresciuto con lei ed entrambi si sono fatti forza nei momenti più bui e difficili che la vita gli ha presentato alla porta. Per mamma Amel, come se non bastasse, anche la salute ha giocato brutti scherzi. E proprio di recente è stata costretta a sottoporsi ad un’operazione a causa di un cancro riapparso per la terza volta. Il cantante lo ha raccontato solo ora che mamma è uscita indenne dall’operazione, anche se questa volta Ghali ha avuto veramente tanta paura.

Il periodo in ospedale e la malattia che stava divorando la madre hanno messo a dura prova l’emotività del cantante, che non ha potuto fare molto, se non starle vicino e pregare affinché superasse le insidie del tumore. “Ho pensato più volte di lasciare la musica e lo gridavo a mia madre, perché mi sentivo solo in quei giorni!”, ha confessato sui social l’interprete di Casa Mia. Ora mamma Amel ha tirato un sospiro di sollievo, ma è chiaro che dopo l’ultima operazione occorra restare vigili.

Ghali, tanta paura per la malattia di mamma Amel: “Devo dire grazie a Dio”

“In quei giorni ho avuto tanta paura, ma grazie a Dio l’operazione è andata bene”, ha confidato Ghali in un lungo sfogo sui social. Un periodo difficile che però ha portato la nascita del nuovo singolo Niente panico, scritto proprio in quei giorni terribili.

“Ho compreso di aver scritto una cura, e per questo motivo questo è il brano più importante. Lo rivolgo a chi sta vivendo un momento difficile, per qualunque ragione, perché qualsiasi problema rispetto e comprensione”, le parole del celebre artista milanese.

