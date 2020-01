Ghali super ospite al Festival di Sanremo 2020/ Ecco quando sarà all’Ariston

Ghali al Festival di Sanremo 2020, il rapper milanese sarà il super ospite di venerdì 7 febbraio 2020: l’ufficialità è arrivata pochi minuti fa dopo settimane di indiscrezioni. Il giovane artista completa l’elenco delle star presenti sul palco dell’Ariston in occasione della 70esima edizione della kermesse canora: lui, come i Ricchi & Poveri e Jovanotti, regalerà ai telespettatori momenti unici interpretando i suoi pezzi più conosciuti. Il 26enne si presenterà con il suo nuovo album e canterà il nuovo singolo “Boogieman”, interpretato con Salmo (che ha detto no alla proposta sanremese): il brano è primo in classifica e farà parte del medley che intonerà sul palco più amato d’Italia. Si tratta della prima volta per Ghali a Sanremo, nonostante negli ultimi anni sia stato accostato più volte ad una “casella” da Big in gara.

GHALI A SANREMO 2020: L’ELENCO DEI SUPER OSPITI DELL’ARISTON

Si completa l’elenco dei super ospiti di Sanremo 70, una lista ricca di nomi che si aggiunge alla presenza fissa di Tiziano Ferro: Al Bano e Romina Power (prima serata), Ricchi e Poveri (seconda serata), Massimo Ranieri (terza serata), Mika (terza serata), Luis Capaldi (terza serata), Dua Lipa (quarta serata), senza dimenticare i cubani Gente de Zona e il grande Jhonny Dorelli. Un altro grande ritorno all’Ariston sarà quello di Emma Marrone, che sarà ospite nella serata di apertura di martedì 4 febbraio. Vincitrice del Festival di Sanremo 2012 e co-conduttrice nel 2015 al fianco di Carlo Conti, Emma è reduce da una lunga battaglia col tumore e per la prima volta salirà sul prestigioso palco sanremese come ospite. Al suo fianco ci saranno inoltre i protagonisti de Gli anni più belli, nuovo film di Gabriele Muccino.

