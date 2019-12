Ghostbusters/ Video, su Italia 1 il film con Bill Murray (oggi, 31 dicembre 2019)

Ghostbusters va in onda su Italia 1 per le ore 22 di oggi, martedì 31 dicembre 2019. Si tratta di una pellicola cult realizzata nel 1984 negli Stati Uniti d’America dalla Columbia Pictures con la regia di Ivan Reitman, il soggetto è stato scritto da Dan Aykroyd e Harold Ramis, il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Laszlo Kovacs e le musiche della colonna sonora sono state composte da Elmer Bernstein. Sono presenti tantissimi attori A volti noti del mondo del cinema tra cui Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson e Sigourney Weaver.

Ghostbusters, la trama del film

Ecco la trama di Ghostbusters. Metà degli anni ottanta la città di New York viene infestata da alcuni fenomeni paranormali che sembrano far a pensare alla possibile presenza in alcune strutture grattacieli di fantasmi ed altre tipologie di presenze spirituali. Tre famosi ricercatori dell’università hanno deciso di condividere la loro passione per fenomeni paranormali mettendo in atto una sorta di struttura che si occupa della rilevazione della presenza di questo genere di spiriti e soprattutto ed è l’utilizzo di strumentazione di apparecchiature che permettono la loro cattura in maniera del tutto funzionale. La loro attività tuttavia nei primi tempi si dimostra molto difficile dal punto di vista economico perché sono davvero poche le chiamate nella città di New York di situazioni del genere anche perché c’è una certa convinzione che non esistono i fantasmi. Finalmente un giorno il loro telefono squilla una persona che asserisce di aver visto un fantasma all’interno del proprio appartamento e che vorrebbe il loro aiuto per disfarsene una volta per tutte. In effetti gli Acchiappafantasmi si mettono immediatamente in viaggio per raggiungere la location a loro indicata ed occuparsi di quel ectoplasma che viene immediatamente individuato e soprattutto attaccato con apposite strumentazioni e gli stessi scienziati hanno inventato per questo genere di situazioni. La loro caccia avrà buon risultato e soprattutto le loro gesta diventeranno di dominio pubblico in che permetterà loro di diventare molto presto famosi e soprattutto molto ricchi e via delle tante chiamate. Tuttavia dovranno occuparsi di situazioni piuttosto deficitarie in cui occorrerà far i conti con creature paranormali dalle dimensioni e dai poteri piuttosto rilevanti.

