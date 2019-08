Ghosthunters, gli acchiappa fantasmi/ Video su Italia 1 la commedia fantasy

Ghosthunters, gli acchiappa fantasmi sarà trasmesso nella giornata di oggi, 24 agosto, su Italia 1 a partire dalle ore 21:15. Commedia fantasy del 2015, essa è diretto da Tobi Baumann, filmato tra Germania ed Austria e contraddistinto dalla partecipazione di Anke Engelke e di Milo Parker. Riguardo al regista, egli ha prodotto e curato personalmente il trailer dell’edizione 2011 dell’Eurovision Song Contest, rassegna canora che annualmente raccoglie artisti provenienti da tutta Europa. Due anni dopo, nel 2013, Baumann è stato insignito di un Grimme Award, tra i premi più importanti del settore televisivo tedesco, nella sezione dedicata alle narrative speciali. Nata in Canada, invece, Anke Engelke è una comica, doppiatrice ed attrice tedesca. Suo è stato il doppiaggio di Dory per quello che concerne la versione tedesca di “Alla ricerca di Nemo”.

Ghosthunters, gli acchiappa fantasmi, la trama del film

La trama di Ghosthunters, gli acchiappa fantasmi è quasi interamente incentrata sulla figura di Tom. Dopo aver scoperto nella cantina di casa sua un fantasma di nome Hugo, Tom supera man mano quella che era un’iniziale paura, comprendendo gradualmente che questo, oltre ad essere del tutto inoffensivo, ha strettamente bisognoso di un aiuto da parte sua. Ad Hugo, infatti, è stata preclusa ogni possibilità di far ritorno nella propria abitazione in quanto un fantasma di ghiaccio sta trasformando in gelo tutto il suo mondo. Per fare in modo che tutto questo venga risolto, Tom ed Hugo si affidano ad Hetty Cuminseed, acchiappa fantasmi che, oltre che essere inoccupata da qualche tempo, nutre tutt’altro che una simpatia sia nei confronti dei bambini sia verso gli spettri.

Il trailer del film





