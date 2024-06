Giacobbe Fragomeni: chi è e la compagna Sara/ Dal passato difficile all’Isola dei Famosi: “Non sono stato…”

Chi è Giacobbe Fragomeni

Giacobbe Fragomeni è un ex pugile italiano, campione del mondo WBC nel 2008 per la categoria dei pesi massimi leggeri che si è fatto conoscere anche dal pubblico televisivo per la partecipazione all’Isola dei Famosi 2016 che ha poi vinto emozionando i telespettatori per la sua storia. Giacobbe, infatti, ha un passo difficile alle spalle avendo avuto un’infanzia dolorosa e lo sport lo ha salvato regalandogli quelle gioie che, fino a quel momento, non aveva avuto. Fragomeni ha dedicato tutta la sua vita allo sport e dopo aver appeso i guantoni al chiodo a 47 anni, si dedica ai giovani allenandoli in una palestra che gestisce insieme al nipote. Per quanto riguarda la vita privata,

Giacobbe Fragomeni è papà di Letizia, nata dal primo matrimonio con Morena e, successivamente, ha aperto un nuovo capitolo della sua vita con Sara, la sua project manager che, nel 2013, lo ha reso nuovamente papà con la nascita di Giacobbe Junior.

Il passato doloroso di Giacobbe Fragomeni

Durante l’avventura all’Isola dei Famosi 2016 nel corso della quale fu soprannominato il gigante buono per la sua bontà d’animo e la sua generosità, Giacobbe Fragomeni si raccontò senza filtri svelando anche i dettagli doloroso dei suo passato legati alla sua famiglia d’origine.

“Non sono stato un bambino come tutti gli altri, tranquilli, sereno, a pensare ai miei giochini. Violenze domestiche, polizia, carabinieri, ambulanza per un bel po’ di anni di vita della mia infanzia. Ero sempre con il pensiero che mio padre arrivasse a casa ubriaco. Magari andava a giocare, perdeva, stava via tutta la notte, magari faceva qualche notte in carcere, tornava, mia madre non stava zitta e gli rompeva le scatole giustamente, botte, cose che si spaccavano. Io magari ero a scuola, passavano le ambulanze, le sirene e io ero sempre in ansia, avevo una paura fottuta di mio padre che picchiava sempre mia madre e le mie sorelle. La boxe è stata la mia salvezza”, aveva raccontato all’epoca dell’Isola dei Famosi.

