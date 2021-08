Giacomo, Alessandro, Claudio e Gianfranco, amici Carlo Conti/ Ecco chi sono

Giacomo, Alessandro, Claudio e Gianfranco sono i nomi degli amici di Carlo Conti. Tutti insieme hanno organizzato una sorpresa per lui, che qualche tempo fa è stato ospite di Canzone segreta trascinando con sé i suoi affetti più cari. La puntata che lo vede protagonista andrà in onda questa sera in replica su Rai1. Sarà Ron a esibirsi sulle note di 4 marzo 1943, la canzone del cuore di Carlo, mentre ai suoi amici spetta il compito di ricordare gli aneddoti più interessanti che lo riguardano e anche, indirettamente, di tirare fuori il suo lato più tenero: Carlo Conti è conosciuto per la sua freddezza e professionalità, ma non è escluso che stasera non riesca a trattenere le lacrime.

Carlo Conti/ Ron e Leonardo Pieraccioni, due persone speciali e quella sorpresa...

Chi sono Giacomo, Alessandro, Claudio e Gianfranco, amici di Carlo Conti

Giacomo, Alessandro, Claudio e Gianfranco sono gli amici con cui Carlo Conti si reca spesso a pranzare in trattoria. I cinque si danno appuntamento ogni domenica per condividere un momento di convivialità, presumibilmente invitando anche le rispettive famiglie. Purtroppo, però, in questo periodo non è più possibile: per ragioni legate al Covid, gli amici hanno dovuto rinunciarvi. “Speriamo di tornare a vedere presto i sorrisi”, dicono oggi ospiti a Canzone segreta. Nessuno tra Giacomo, Alessandro, Claudio e Gianfranco è noto al pubblico di Rai1: i quattro sono persone assolutamente normali, che vanno a unirsi alla cerchia di amici di Carlo composta anche da qualche vip. Tipo Pieraccioni, che questa sera si fa presente con un videomessaggio. Le parole più belle, però, gliele riserva Ron, l’autore della sua dedica musicale: “Carlo è una persona con una grande sensibilità, questa è la sua forza: la gente gli dà fiducia e questo mi piace”.

LEGGI ANCHE:

Leonardo Pieraccioni/ L’amicizia con Carlo Conti: “Lo scelsi come testimone di nozze”Francesca Vaccaro e Matteo, moglie e figlio Carlo Conti/ “Prima ero single incallito”

© RIPRODUZIONE RISERVATA