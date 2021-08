Giacomo Czerny al matrimonio della sorella di Giulia De Lellis/ L’ex Uomini e Donne..

Giacomo Czerny era presente al matrimonio di Veronica Fiumicini, sorella di Giulia De Lellis che ha sposato il compagno e padre delle sue bambine sabato 28 agosto. Quello di Veronica è stato un matrimonio da favola, organizzato nei minimi dettagli da Giulia De Lellis che si è occupata personalmente dell’organizzazione per realizzare il sogno d’amore dell’amatissima sorella. La presenza di Giacomo Cerny al ricevimento non è passata inosservata agli occhi attenti dei fan. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato il destinatario anche di una dedica speciale da parte della De Lellis che, condividendo una storia su Instagram, ha scritto: “Non vedo l’ora di potervi far vedere tutto bene grazie anche a Giacomo Czerny, che a differenza mia, è stato tutta la sera a creare qualcosa di pazzesco che presto vi mostreremo”.

Giacomo Czerny: ecco perchè era presente al matrimonio della sorella di Giulia De Lellis

In una location super romantica, Veronica Fiumicini ha sposato l’uomo con cui ha scelto di costruire la propria famiglia. al suo fianco c’era tutta la sua famiglia, in primis Giulia De Lellis che ha scelto di affidare le riprese della cerimonia e del ricevimento all’ex tronista di Uomini e Donne Giacomo Czerny. Quest’ultimo è stato così scelto dalla De Lellis per le sue qualità da videomaker che avevano spinto anche Maria De Filippi ad offrirgli un lavoro all’interno del suo staff. Presto, dunque, Giulia De Lellis condividerà con i propri fans le emozioni vissute al matrimonio della sorella Veronica grazie alle immagini girate da Giacono Czerny. In attesa di quel momento, l’influencer che ha partecipato alle nozze con il fidanzato Carlo Beretta, sul proprio profilo Instagram, pubblicando alcune foto, ha scritto: “Ancora non trovo le parole!!! È stata un’emozione indescrivibile, non pensavo così forte!”.



