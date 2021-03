Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ Esterna con Carolina: “Non riesco a staccarmi…”

Nuove esterne per Giacomo Czerny. Dopo il lungo momento dedicato a Gemma Galgani, protagonista di un duro scontro con Tina Cipollari, l’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne è stata dedicata anche al trono classico. Dopo l’ingresso di tutti i tronisti, al centro dello studio, si è accomodato Giacomo che è uscito con Martina e Carolina. Prima di rivedere le esterne fatte, si confronta con Olga. “E’ normale che tu esca con ragazze diverse, ma vedendo che sei uscito con Martina e Carolina ci rimango male perchè aumenti la distanza tra me e loro. Io sono una persona molto emotiva e non vorrei che tu basassi il tuo giudizio esclusivamente su quello che hai visto finora”, spiega Olga che non nasconde la voglia di approfondire la conoscenza con il tronista. “Voglio essere sincero. Questa settimana non ti ho pensato, ma non vorrei che tu andassi via anche perchè ci siamo visti solo una volta”, ammette il tronista.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Lite con Tina: "Domenico non ti piace, lo frequenti.."

GIACOMO E CAROLINA CONQUISTANO GIANNI SPERTI

L’esterna tra Giacomo Czerny e Carolina conquista ed emoziona Gianni Sperti. Dopo aver mostrato al tronista alcune foto di famiglia tra cui quelle dei genitori che stanno insieme da quando avevano 14 anni, Carolina confessa di sentirsi molto presa da Giacomo il quale, a sua volta, ammette di non riuscire a staccarsi. Entrambi confessano di avere paura di provare forti sentimenti a cui, tuttavia, non vogliono rinunciare. “Non riesco a staccarmi“, dice il tronista mentre abbraccia Carolina. “Sono proprio belli insieme. Lui, di solito, è più frenato, ma stavolta si è proprio lasciato andare”, commenta Gianni Sperti che non nasconde di essersi emozionato.

LEGGI ANCHE:

Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ Tra Federica e Vanessa, spunta Eugenia...Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata oggi, 26 marzo: è polemica su Samantha!

© RIPRODUZIONE RISERVATA