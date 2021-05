Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ La frecciatina di Carolina: il tronista…

Giacomo Czerny si avvicina al momento della scelta anche se i dubbi sono ancora tanti. E’ quanto emergerà nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne nel corso della quale il tronista dovrebbe avere un breve confronto con Carolina. Approfittando del gesto di Massimiliano Mollicone che, di fronte alla decisione di Vanessa di lasciare lo studio, delusa dalle poche attenzioni che riceve dal ragazzo di cui è innamorata, lascia a sua volta lo studio per poterle parlare, Carolina farà notare a Giacomo le differenze tra lui e Massimiliano. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, la Ronca farà notare a Giacomo come, in determinate circostanze, sia naturale alzarsi e andare via. Come reagirà Giacomo di fronte a tale frecciatina?

Gianomo Czerny diviso tra Carolina e Martina

Carolina Ronca non ha mai negato di provare dei sentimenti importanti per Giacomo Czerny il quale, a sua volta, non nega di stare bene con lei anche se nei confronti di Martina prova un interesse altrettanto forte. Sia con Carolina che con Martina non sono mancati i momenti belli e le esterne emozionanti. Dopo Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone la cui scelta sarà trasmessa nei prossimi giorni, toccherà a Giacomo scegliere tra Carolina e Martina. Fare previsioni, tuttavia, non è semplice. Lo stesso Giacomo ha ribadito di avere ancora molti dubbi al punto da aver deciso di trascorrere un’intera giornata sia con Martina che con Carolina prima di annunciare ufficialmente il nome della sua scelta. Come reagiranno le due corteggiatrici di fronte alla decisione del tronista?

