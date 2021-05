Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ Vanessa innamorata mentre Eugenia…

Massimiliano Mollicone è sempre più vicino alla scelta. Dopo il momento fatidico di Samantha Curcio e Alessio Cennicola, nelle prossime puntate del dating show di canale 5, toccherà a Massimiliano scegliere. Il tronista, nella puntata in onda oggi, si lascerà andare a gesti importanti che sveleranno, in parte, il suo vero interesse. Massimiliano non ha ancora deciso con chi lasciare il programma e, prima del momento fatidico, trascorrerà gli ultimi istanti con Vanessa Spoto ed Eugenia Rigotti. Nella puntata in onda oggi, Maria De Filippi manderà in onda le esterne fatta da Massimiliano con le sue corteggiatrici. Quella con Eugenia si è svolta in studio e ha avuto come protagonista una lettera che la Rigotti ha scritto a Massimiliano ringraziandolo per averla aiutata a sentirsi più leggera. Il momento clou, tuttavia, arriverà con l’esterna con Vanessa.

La dichiarazione d’amore di Vanessa per Massimiliano Mollicone

L’esterna con Vanessa Spoto sarà importante per l’imminente scelta di Massimiliano Mollicone. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, in esterna, Vanessa ammetterà di essere innamorato di Massimiliano il quale, poi, chiederà di spegnere le telecamere. In studio, ci sarà un confronto tra Massimiliano ed Eugenia, infastidita dai baci che il tronista si è scambiato con Vanessa. Le attenzioni che Massimiliano riserverà ad Eugenia porteranno Vanessa a lasciare lo studio. Un gesto che non lascerà indifferente Mollicone che, dopo essersi scusato con Eugenia, raggiungerà Vanessa per rassicurarla. Eugenia ammetterà di essere convinta che non sarà lei la scelta di Massimiliano.

