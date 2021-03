Giacomo Czerny, Uomini e Donne/ Martina eliminata? Confronto e…

Giacomo Czerny torna al centro dello studio di Uomini e Donne durante la nuova puntata per continuare la conoscenza con le sue corteggiatrici. Il 25enne videomaker non si è ancora legato a nessuna delle ragazze che hanno partecipato all’appuntamento al buio restando poi in trasmissione per poterlo conoscere, ma nella puntata di oggi dovrebbe avere un confronto con Martina. Quest’ultima è una delle corteggiatrici che ha conquistato l’attenzione di Giacomo che, all’interno del programma dell’amore, spera di conoscere la ragazza con cui costruire una storia d’amore. Fare previsioni è ancora presto, ma Giacomo è intenzionato a fare il possibile per farsi conquistare da una delle sue corteggiatrici. Dopo aver conosciuto Vanessa che ha scelto di continuare a conoscere Massimiliano Mollicone, Giacomo sta uscendo con Martina e Carolina. Con la prima, però, sarebbero già nati i primi problemi.

Giacomo e Martina, feeling e scontro a Uomini e Donne?

Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nella penultima registrazione di Uomini e Donne, Giacomo ha avuto un confronto con Martina. Pur provando un interesse per lei, il tronista ha deciso di non portarla in esterna perchè considera il suo atteggiamento troppo aggressivo. Come reagirà Martina? Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, la corteggiatrice chiederà a Giacomo di concederle del tempo per dimostrargli come è fatta. Tra il tronista e Martina, inoltre, spunta Carolina, una ragazza decisamente dal carattere più dolce e che pare aver fatto breccia su Giacomo. Il tronista, inoltre, deciderà di conoscere altre ragazze?



© RIPRODUZIONE RISERVATA