Massimiliano Mollicone, Uomini e Donne/ “Mia sorella ha una malattia particolare…”

Massimiliano Molliconi, giovane tronista di Uomini e Donne, cerca l’amore e alle ragazze che si sono presentate per l’appuntamento al buio, si sta aprendo in modo diretto e sincero. Massimiliano che ha difeso Samantha Curcio discutendo con Roberto, un corteggiatore che, secondo il suo parere non sarebbe realmente interessato alla tronista, si è raccontato ai microfoni del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi. Legatissimo alla sorella che lo ha reso zio, il nuovo tronista del dating show di canale 5 ha svelato un retroscena della propria vita privata. Massimiliano ha espresso tutta la propria ammirazione per la sorella che, come svela il tronista, ha una malattia particolare.

“E’ una donna davvero forte. Ne ha passate tante, sia in amore che dal punto di vista della salute. Ha una malattia particolare, ma la affronta con grande coraggio”, ha detto il tronista.

Massimiliano Mollicone e il rapporto con il collega Giacomo

Massimiliano Mollicone ha cominciato l’avventura sul trono di Uomini e Donne insieme al collega Giacomo Czreny. Al momento, sia Massimiliano che Giacomo stanno dedicando le proprie attenzioni a ragazze diverse, ma di fronte all’indecisione di una ragazza, Massimiliano ha le idee chiare. “È normale che in questo contesto possano incuriosire le stesse persone. Non mi preoccupo, ma sicuramente se dovessimo trovarci ad uscire entrambi con la stessa corteggiatrice, alla lunga non gradirei questo atteggiamento da parte delle ragazze […] Non credo di avere molte somiglianze con Giacomo. La simpatia è un lato che ci accomuna, lui è un ragazzo piacevole da ascoltare, ma non vedo altri punti di contatto”, ha detto il tronista che, al proprio fianco, vuole una ragazza affidabile, sincera e schietta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA