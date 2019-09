Giacomo Eva/ “Insulti e minacce pesanti solo perché mi sono truccato, sono sconvolto”

Il 27enne cantautore Giacomo Eva è stato vittima di insulti pesanti ed omofobi. Il cosentino, reduce dalle esperienze ad X Factor e Amici di Maria de Filippi, nonché protagonista al Festival di Sanremo con i brani “Io non lo so cos’è l’amore” e “Aspetto che torni”, ha esternato tutta la sua rabbia a seguito dei commenti ricevuti dopo aver postato alcune foto su Instagram: “che ca..o ti trucchi co….ne”, “ma sei gay?”, “sembri un trans”, con l’aggiunta anche di insulti e minacce in messaggi privati. Così denuncia il ragazzo attraverso un comunicato: “Sono sconvolto e preoccupato. Ho pubblicato sul mio profilo Instagram alcune foto dell mio singolo ‘Errore Bellissimo’. Si è scatenato di tutto! Mi hanno insultato, accusato di essermi truccato nelle foto, pesanti parole e minacce additandomi come gay, come se fosse qualcosa di anomalo o da condannare. Sono sinceramente spaventato da tutto questo odio e mi rendo conto che ci sono tanti idioti in giro e ancora tante battaglie da fare. Hanno minacciato e offeso anche il mio produttore discografico Gianni Testa che per anni si è occupato della produzione delle sigle del famoso locale di Roma ‘Mucca Assassina’. E’ un vero e proprio attacco omofobo!”.

GIACOMO EVA VITTIMA DI UN ATTACCO OMOFOBO

Eva si domanda cosa potrebbe accadere ad un ragazzo più giovane e fragile di lui, che vorrebbe esprimersi liberamente proprio come si sente di fare. “Sono seriamente preoccupato”, conclude il comunicato. Eva è un cantautore di assoluto livello e di grande talento. Fra le sue opere, un brano scritto per i Dear Jack, nonché per Rakele, portato al Festival di Sanremo nel 2015 fra le nuove proposte. Quest’anno ha invece scritto “Aspetto che torni”, cantata da Francesco Renga sempre al teatro Ariston, mentre nel 2018 ha partecipato alla diciottesima edizione di Amici. Nel 2016 la vittoria del prestigioso Premio Lunezia, mentre nel 2015 la partecipazione al talent show X Factor, in cui riuscì a qualificarsi alle fasi finale fra gli Under Uomini.

