Kelly Joyce, la star internazionale conosciuta in tutto il mondo grazie al successo della canzone “Vivre la vie”, è sposata con Giacomo Fambri. Il marito è un noto imprenditore e per il giorno del matrimonio, la coppia ha scelto un luogo suggestivo dell’Italia. Proprio così Kelly Joyce e il marito Giacomo Fambri hanno pronunciato il fatidico si nella splendida città di Rimini. Il motivo? A rivelarlo è stata la voce di “Vivre la vie” che dalle pagine de Il Resto del Carlino ha dichiarato: “la Romagna è casa mia, ma Rimini è anche la città natale di Giacomo, anche io ci ho vissuto per anni con la mia famiglia e poi qua abbiamo tanti amici e parenti, volevamo tutti vicino”. Come location delle nozze la splendida Darsena di Rimini dove la coppia si è unita in matrimonio nell’ora del tramonto con tanto di ricevimento al Sunset bar.

Un grande amore quello nato tra la cantante di Vivre la vie e l’imprenditore Giacomo Fambri suggellato anche dalla nascita di due splendide figlie: la primogenita Amélie seguita da Joelle.

Giacomo Fambri, chi è il marito di Kelly Joyce?

Ma chi è Giacomo Fambri, il marito di Kelly Joyce? Le informazioni sono davvero pochissime, ma quello che possiamo dirvi è che l’uomo lavora come imprenditore ed è molto apprezzato nel suo lavoro. Nato a Rimini, oggi Giacomo si divide tra l’Italia e Bali dove vive con la moglie Kelly Joyce con cui condivide anche la passione per il mare e per il surf. “Siamo degli appassionati di surf” – ha rivelato la cantante nata a Parigi e che per motivi di lavoro ha vissuto in giro per il mondo. Tra tutti i posti però la città di Rimini occupa uno spazio speciale nel suo cuore, essendo anche la città natale del marito.

“Amo tantissimo Rimini, ho girato tantissimo il mondo ma il mio cuore è sempre legato a questa città” – ha rivelato Kelly Joyce che con il marito sono stati tra i primi a sposarsi in spiaggia. “Abbiamo chiesto il permesso al Demanio e allestito tutto sulla spiaggia libera della darsena. E’ stata una cerimonia simbolica” – ha detto la cantante pronta all’avventura televisiva di Tale e Quale Show.