Concorrenti Tale e Quale Show 2024, chi sono? Carlo Conti svela cast ufficiale/ Carmen Di Pietro e ex Amici

Anticipazioni Tale e Quale Show 2024: Carlo Conti svela tutti i concorrenti

Dopo settimane di rumors, indiscrezioni e fari puntati sul talent show di Rai1, Carlo Conti in questi minuti ha rotto il silenzio sui social annunciando tutti i concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show 2024, chi saranno gli artisti pronti a cimentarsi con le imitazioni nell’aspetto ma soprattutto nella voce di artisti internazionali e internazionali? Nell’elenco alcuni nomi circolavano già da tempo mentre altri sono totalmente inaspettati. Alla vigilia della presentazione dei palinsesti Rai 2024/2025, il padrone di casa della trasmissione ha svelato l’intero cast della nuova edizione del programma del venerdì sera di Rai1: ecco di chi si tratta.

Saranno 11 i concorrenti di Tale e Quale Show 2024, l’elenco si apre con Justine Mattera, showgirl italo-americana che negli anni ’90 ha affiancato Paolo Limiti nei suoi programmi ed entrambi sono finiti al centro del gossip più spietato per il loro matrimonio nonostante la notevole differenza d’età. Oltre alla sosia di Marilyn Monroe, nel cast ci sarà anche Amelia Vitrano, imitatrice e spesso ospite nelle precedenti edizioni dello show di Carlo Conti nei panni di Belen Rodriguez e Chiara Ferragni, adesso dopo essere stata un giudice si cimenterà nella parte opposta, quella della concorrente.

Concorrenti Tale e Quale Show 2024, l’annuncio di Carlo Conti: da Carmen Di Pietro a Simone Annicchiarico

L’elenco dei concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show 2024 continua con Carmen Di Pietro, habitué dei reality che dopo aver partecipato all’Isola dei famosi ed al Grande Fratello si metterà alla prova mostrando le sue doti canore e imitative. Si passa poi a Simone Annichiarico, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli e noto conduttore, il comico Massimo Bagnato e l’attore ed ex componente della Premiata Ditta Roberto Ciufoli. Nel cast varranno parte anche la cantante Giulia Penna, l’interprete di musical Feysal Bonciani e la cantante Kelly Joyce. Ed infine per la gioia dei fan di Amici di Maria De Filippi tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2024 ci saranno anche due ex allievi: Verdiana Zangaro e Thomas Bocchimpani. È questo il cast completo e ufficiale della prossima edizione dello show di imitazioni condotto da Carlo Conti che quest’anno avrà una novità in giuria: Alessia Marcuzzi al posto di Loretta Goggi.

