Giacomo Giorgio, chi è Ciro Ricci di Mare Fuori/ “Sognavo di fare il cattivo…”

Giacomo Giorgio, chi è l’attore che interpreta Ciro Ricci in Mare Fuori. La polemica con Giulia Salemi e…

Giacomo Giorgio è Ciro Ricci di Mare Fuori, la fiction che sta riscuotendo grandissimo successo su Raidue. L’attore classe 1998 è felicissimo di essere entrato a far parte di un cast in grado di macinare ascolti importanti e catalizzare l’attenzione mediatica. Ambientata all’interno di un istituto di pena minorile, nella serie tv Giorgio interpreta il ruolo di un boss appartenete a una famiglia di camorristi. “Ho sempre sognato di fare il cattivo“, ha raccontato tempo fa il giovane attore, a proposito della serie tv Mare Fuori.

Mare Fuori: Chi è Alessia Fenderico, fidanzata Matteo Paolillo/ "Sei nell'euforia…"

Nelle scorse settimane, il ragazzo è finito nel mirino, assieme al resto del cast, della celebre influencer Giulia Salemi, che avrebbe percepito in loro un velo di arroganza quando li ha incrociati durante il Festival di Sanremo. “A Sanremo ho incontrato il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo… Te la puoi tirare con 40 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le ragazze, loro sono state carine”, le accuse dell’ex gieffina. Giacomo Giorgio, dal canto suo, non è rimasto inerme e ha ricondiviso su Instagram le parole della showgirl, per rispondere a tono: “Cosa non si fa per un pò di hype…”.

Kyshan Wilson, Kubra di 'Mare Fuori'/ L'attrice è fidanzata: "Siamo Lupin e Fujiko"

Giacomo Giorgio, quella passione per la recitazione esplosa quando era bambino

Per quanto concerne il percorso di Giacomo Giorgio nel mondo della tv e del cinema, tutto parte da uno spettacolo teatrale a cui ha preso parte a soli sei anni. Ben presto inizia gli studi teatrali a Napoli per poi trasferirsi a Milano all’età di undici anni, dove apprende il Metodo Stanislavskij/Strasberg con Michael Margotta. Nemmeno maggiorenne si trasferisce a Roma ed ecco il debutto nel cinema con il ruolo del pescatore in “The Happy Prince”, film internazionale diretto da Rupert Everett, con Colin Firth protagonista. Nel 2017 entra nel cast di “Non c’è Campo” di Federico Moccia, poi indossa i panni di Mimì ne “I bastardi di Pizzofalcone 2” di Alessandro d’Alatri. E prima del successo di Mare Fuori, eccolo nella trasmissione radiofonica su Rai Radio 2 “Non è un paese per giovani” condotta da Giovanni Veronesi.

LEGGI ANCHE:

MARE FUORI 3/ Diretta e anticipazioni 1 marzo: Gianni chiude con Gemma

© RIPRODUZIONE RISERVATA