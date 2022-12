Giacomo ‘Jack’ Zoppi, morto assistente “Chi vuol essere milionario”/ Gerry Scotti sotto choc

Giacomo “Jack” Zoppi è morto: chi era lo scaldapubblico Mediaset

Addio a Giacomo Zoppi, meglio conosciuto come “Jack”, storico scaldapubblico di vari programmi Mediaset. Ad annunciare pubblicamente la scomparsa è stato Gerry Scotti, che sui social ha salutato così l’amico: “Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente, sempre sul pezzo. Tutti ti amavamo, ci mancherai”. Il conduttore di Canale 5 ha pubblicato due foto di Jack, presenza fissa di Chi vuol essere milionario? e Caduta Libera.

Anche lo stesso Edmondo Conti, executive producer di Endemol Shine Italy, ha voluto salutare Giacomo Zoppi con un pensiero:”Caro Jack, ci mancherai tanto. Quante risate insieme e quanti programmi…”. Tv Blog ha ripercorso la carriera in Mediaset di Giacomo “Jack” Zoppi, che lavorava per la tv da oltre vent’anni. La prima avventura è stata in Ok! Il prezzo è giusto. Proprio nel corso dello storico programma, il suo volto è diventato conosciuto a casa grazie ai siparietti con le vallette. Ha poi lavorato anche a Passaparola e Le Iene.

Giacomo “Jack” Zoppi, il saluto di Barbara D’Urso

Giancarlo Giovalli, regista di programmi come Chi vuol essere Milionario?, Caduta Libera, The Wall. , ha voluto ricordare Giacomo Zoppi con un messaggio sui social: “Jack per 20 anni è stato l’anima del nostro pubblico, l’allegria dei nostri studi. Era un amico e una persona buona. Ci mancherà tantissimo”.

Non solo Gerry Scotti. Anche Barbara D’Urso ha voluto salutare “Jack”: “Non riesco a esprimere bene quello che ho provato quando ho avuto la notizia… Non ci credo… L’altro giorno, come sempre, mi hai incrociata nel corridoio e con la tua voce squillante e sorridente mi hai detto: “Ciao Barbara!”… “Ciao Jack!”… E ti ho lanciato un bacio… Anni, anni e anni vissuti insieme… C’eri sempre, in tutte le mie trasmissioni… Abbiamo vissuto insieme momento meravigliosi… Debutti… Ore di diretta infinite… Paura, ansia e divertimento… Tu perfetto, come sempre… Io so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene… Ciao Jack, unico Jack”.

