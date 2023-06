Giacomo Leopardi, da Recanati a Napoli/ Vita e opere dallo “studio matto e disperatissimo”

Si celebra oggi il 225esimo compleanno di Giacomo Leopardi, poeta e letterato nato 29 giugno 1798 a Recanati. “Io non ho bisogno di stima, né di gloria, né di altre cose simili; ma ho bisogno d’amore” è una delle sue frasi più celebri, oltre naturalmente alle strofe che compongono la poesia L’Infinito.

Sebbene la maturità sia già un ricordo per molti studenti, ci sono autori di cui non si cessa mai di parlare e Giacomo Leopardi è uno di questi, in particolare la giornata di oggi in cui ricorre il suo 225esimo “compleanno”. Solitamente inserito nel contesto del Romanticismo, la sua produzione in realtà non è ascrivibile totalmente a questa definizione. Infatti, le opere di Leopardi affrontano il patriottismo, l’amore non corrisposto e profonde riflessioni sull’esistenza umana, rendendolo un precursore dell’Esistenzialismo. Leopardi, in particolare, fu ateo, materialista, sensista, ed ebbe una rigorosa formazione classica. Inoltre, si innamorò profondamente delle idee dell’Illuminismo, sposando dunque la supremazia della ragione e della logica rispetto alla superstizione. Fu uno dei pensatori più radicali della sua epoca.

Metà mucca venduta viva all'asta per 4.3 milioni di dollari/ Record assoluto in Brasile

Giacomo Leopardi, la nascita in una famiglia nobile in decadenza e un’adolescenza di studio

Giacomo Leopardi nacque a Recanati, che oggi si trova nelle Marche ma che nel 1798 faceva parte dello Stato Pontificio. La sua fu una famiglia nobile eppure in decadenza. Dal 1809 al 1816 Leopardi vive quelli che definirà “sette anni di studio matto e disperatissimo” nella grande biblioteca del padre. Giovanissimo, impara da autodidatta grazie a una Bibbia poliglotta il greco, il latino, l’ebraico e il francese. Traduce in autonomia le opere di Omero, Esiodo, Virgilio, Orazio. Nel 1813, ad appena quattordici anni, è autore di Pompeo in Egitto, un manifesto volto a criticare una delle figure più potenti di Roma. Quegli anni, tuttavia, segneranno per sempre la sua salute, comportando problemi alla vista e alla schiena che Giacomo Leopardi si porterà dietro per tutta la vita.

Corea del Sud, 51 milioni di abitanti avranno un anno in meno per legge/ Via all'età internazionale

Nel 1817 inaugura lo Zibaldone, un poderoso diario che fino al 1832 accoglierà appunti e riflessioni. Nel 1819 tenta di scappare di casa, ma il tentativo viene sventato dal padre e Giacomo Leopardi cade in uno stato depressivo. Nello stesso anno i genitori tentano di sospingerlo verso la carriera ecclesiastica, che mal si sposa con le sue idee ormai devote all’Illuminismo. A quegli anni risalgono le poesie “sentimentali”, tra cui L’Infinito, ma anche le canzoni civili.

Giacomo Leopardi, l’addio a Recanati e l’ultimo viaggio a Napoli

Nel 1822 Giacomo Leopardi subisce la cocente delusione dell’agognato viaggio a Roma, di cui apprezzerà solamente la visita alla tomba di Torquato Tasso, e dal 1823 si apre il periodo del “pessimismo cosmico” inaugurato dalle Operette Morali. Nel 1825 viaggia a Firenze, nel 1828 a Pisa compone la poesia A Silvia e grazie all’aiuto economico di alcuni amici nel 1830 abbandona per sempre Recanati. Tornato a Firenze, s’innamora di Fanny Targioni Tozzetti e vive una profonda delusione d’amore, che da quel momento considererà “l’estremo degli inganni umani”.

Pesce scorpione, in Italia è sempre più diffuso/ Ha spine velenose che possono causare la morte

Nel 1833 Giacomo Leopardi ha terminato lo Zibaldone ed è a Napoli insieme all’amico scrittore Antonio Ranieri, dove si scaglia contro la cieca fiducia nella scienze. I due amici, assieme alla sorella di Ranieri, abbandoneranno Napoli nel 1836 in seguito all’epidemia di colera. In quest’ultimo periodo della sua vita nascono La ginestra o il fiore del deserto (1836) e Il tramonto della luna (1837), opere che costituiscono un vero e proprio testamento poetico e spirituale. A Napoli, il 14 giugno del 1837, Giacomo Leopardi infine muore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA