GIACOMO: MALATTIA E GUARIGIONE, FIGLIO ELENA SANTARELLI/ “Ora è libero e spensierato”

Giacomo, il figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, ha vinto la sua lunga battaglia contro il cancro

Dopo due anni e mezzo Giacomo Corradi il primogenito figlio della showgirl e del campione Bernardo Corradi ha sconfitto il tumore che lo aveva colpito nel 2017. Ad annunciarlo è stata la madre con un lungo post pubblicato sui social: “Quando vi ho resi partecipi del problema che ci ha colpiti ho anche promesso che quando sarebbe arrivata la tanto attesa comunicazione della fine delle cure l’avrei condivisa con tutti voi. Ecco quel giorno è arrivato: Giacomo finalmente è in “follow up”! Pochi giorni fa ha fatto la sua ultima terapia e i vari controlli hanno dimostrato che il nostro bellissimo bambino ha vinto questa battaglia“.

Malattia Giacomo Corradi: la scoperta nel 2017

A fine 2017 Giacomo Corradi, il figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi, si ammala di cancro. La diagnosi è quella di un tumore cerebrale maligno; una notizia che sconvolge la vita della showgirl e del marito. Inizialmente la coppia aveva voluto tenere il riserbo sulla malattia che aveva colpito il piccolo Giacomo, ma pochi mesi dopo hanno deciso di condividere la terribile notizia con tutto il pubblico. Due anni di dolore e sofferenza, due anni di terapie che la showgirl ha raccontato durante un’intervista: “lui non si lamenta mai, e se qualche volta l’ha fatto ne aveva tutte le ragioni, io avrei fatto di peggio, affrontare le cure, i tubicini, le limitazioni nella vita quotidiana, a volte i valori bassi, la perdita dei capelli … Insomma, cose che sarebbero pesanti per noi e invece questi piccolini entrano ed escono dall’ospedale come se nulla fosse“. Per fortuna oggi Giacomo non solo sta bene, ma anche sconfitto il tumore.

Elena Santarelli tumore figlio Giacomo: “ha vinto la sua battaglia”

“Oggi voglio testimoniare una storia a lieto fine per dare speranza a tante famiglie che ancora lottano o che si troveranno a lottare” con queste parole Elena Santarelli comincia il lungo post pubblicato sui social in cui annuncia la notizia che il suo piccolo Giacomo ha vinto la battaglia contro il cancro. “Quando si affronta un percorso così a volte non respiri dopo aver sentito altre storie. Il mio consiglio è quello di vivere la propria storia senza fare troppi confronti, affidandosi ai medici che hanno in cura i nostri bambini” ha detto la showgirl che ha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state accanto in questi due anni e mezzo complicati. Un ringraziamento particolare è per i medici, che hanno seguito Giacomo in questo lungo percorso. “Ora Giacomo è libero e spensierato come ogni bambino dovrebbe essere” ha detto la showgirl in lacrime a Italia Si.



