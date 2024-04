Giacomo Paladino, compagno di Enrica Bonaccorti e suo ultimo amore/ “Mi viziò per ventiquattro anni”

Enrica Bonaccorti e il compagno Giacomo Paladino hanno vissuto una lunga e appassionante storia d’amore. Lui è venuto a mancare nel 2021, lasciando una vuoto incolmabile nella quotidianità della sua compagna. Giacomo Paladino ha rappresentato una svolta sentimentale per la Bonaccorti, che fino a poco prima di conoscerlo aveva sofferto molto le questioni amorose. Il compagno si prese amorevolmente cura di lei e della figlia Verdiana, curando le ferite di Enrica con una dolcezza che la showgirl non dimentica.

“Mi ha viziata per ventiquattro anni”, ha detto intervistata a Verissimo. Proprio dalla Toffanin, Enrica aveva ripercorso le tappe della sua storia amore, spendendo parole al miele per Giacomo: “Era la persona più dolce, gentile ed elegante che abbia mai conosciuto nella mia vita. Era talmente disponibile che mi ha viziato per 24 anni”. Paladino è stato l’uomo più importante che Enrica ha avuto al suo fianco. Anche se non è mai diventato a tutti gli effetti suo marito, la Bonaccorti lo considerava tale.

Enrica Bonaccorti non ha mai sposato il compagno Giacomo Paladino, ma per lei era come un marito

“Avevo quasi paura di esprimere un desiderio, lui voleva farmi sempre stare bene. Io non ho mai incontrato una persona così”, ha raccontato la Enrica Bonaccorti parlando del compagno Giacomo Paladino. “Forse solo tua madre ti accudisce in questo modo: ci fosse stato adesso che ho avuto l’incidente alla spalla, lo avrebbe fatto in un modo meraviglioso. Però ci parlo, anche adesso che non c’è. È mancato a casa, dove ha vissuto gli ultimi sei giorni”.

La scomparsa di Giacomo Paladino ha inevitabilmente scosso Enrica, che comunque continua a “cercarlo” e ad appigliarsi a lui nei momenti più difficili della sua vita. Quando ha scoperto che avrebbe dovuto affrontare un’operazione a cuore aperto, ad esempio, il suo pensiero felice è stato sempre il ricordo del suo grande amore.

