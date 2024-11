Ospite questa sera nel salotto di Tango, Enrica Bonaccorti potrebbe – quasi certamente – tornare a parlare dei grandi e grandissimi amori che hanno caratterizzato la sua vita, accennando sicuramente al compianto ultimo compagno Giacomo Paladino (morto nel 2021 e al quale abbiamo dedicato un altro pezzo che potete trovare facilmente tra queste righe); ma probabilmente a quel famosissimo flirt – che stava addirittura per diventare un matrimonio – con Renato Zero, oppure all’ex marito padre della figlia Verdiana Daniele Pettinari: in questo articolo ci soffermeremo sulla (lunga) sfilza di relazioni ed amori di Enrica Bonaccorti, partendo per comodità proprio dall’ex marito.

Su Daniele Pettinari – di fatto – non sappiamo un granché dal punto di vista della sua vita o della sua carriera, ma sappiamo per certo che proprio a lui si deve l’unica figlia di Enrica Bonaccorti – la già citata Verdiana – nata nel 1973 in quella che sembrava apparentemente essere una relazione felice: apparentemente perché come ha rivelato la stessa conduttrice quando la figlia aveva poco più di undici mesi “è uscito da casa di mia madre e non lo abbiamo più visto“, neppure quando l’uomo avrebbe tentato di tornare nella vita della ex moglie e della figlia qualche anno più tardi.

Tutti gli amori di Enrica Bonaccorti: il quasi matrimonio con Renato Zero e la perdita del primo figlio

Prima di Pettinari – però – Enrica Bonaccorti vantava già alle sue spalle una lunga fila di flirt, spasimanti ed amori, passata innanzitutto per quella relazione fugace e romantica con Renato Zero nata “nell’ingenuità” di due ventenni che arrivarono addirittura a progettare un matrimonio: “Dopo un paio di anni – ha raccontato lei – ci siamo lasciati” ed è proprio in quel momento che avrebbe conosciuto Arnoldo Del Piave che sarebbe diventato di lì a poco suo marito.

Anche su Arnoldo – come nel caso di Pettinari – sappiamo poco, ma è certo che in quel periodo Enrica Bonaccorti rimase incinta una primissima volta, perdendo il bambino prima che venisse al mondo: un dolore che il compagno non riuscì a sopportare, decidendo di voltare le spalle alla conduttrice che dal quel momento avrebbe intrapreso una lunga serie di frequentazioni (prime e dopo Pettinari) con alcuni giganti della televisione italiana, come Michele Placido o Ricky Tognazzi.