Giacomo Urtis, chi è il concorrente Grande Fratello Vip/ Il chirurgo dello spettacolo

Questa sera all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 ci sarà un nuovo concorrente: Giacomo Urtis. Il nuovo concorrente è nato a Caracas ma i suoi genitori sono originari della Sardegna. Giacomo ho fatto il suo ritorno in Italia dopo il diploma per studiare Medicina e Chirurgia specializzandosi a Milano nella Chirurgia Estetica, diventando in poco tempo un professionista molto amato dal mondo dello spettacolo e fonda la sua clinica Dr. Urtis Clinic.

Giacomo, grazie al suo successo, è presto diventato un personaggio televisivo partecipando come ospite in molte trasmissioni e come concorrente nel 2017 alla 12esima edizione dell’Isola dei famosi e come ospite nel 2020 al Grande Fratello Vip.

Giacomo Urtis, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2021

Per annunciare la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2021 Giacomo Urtis ha condiviso sui social una foto dello scorso anno commentandolo con la frase: “Si torna sempre dove si è stati bene. Vi aspetto questa sera, nella casa più spiata d’Italia”.

Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2021 ha avuto in passato anche una carriera come attore, prendendo parte alla web serie “The Lady” di Lory del Santo insieme a Francesca Pepe, oltre ad un servizio per il programma di Italia 1 “Le Iene” in cui si parlava di cura e bellezza. Non solo chirurgo plastico e attore, Giacomo Urtis ha debuttato anche nel mondo della musica con il suo singolo “Tia” in lingua spagnola e “Di più” in italiano.

