Grande Fratello Vip 2021, 23a puntata/ Diretta, eliminato: Manuel vs Lulù, la vendetta di Dellia Duran

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e diretta 23a puntata 29 novembre

Lunedì 29 novembre, in prima serata, canale 5 trasmette la 23a puntata del Grande Fratello Vip 2021. Come annunciato da Alfonso Signorini nel collegamento durante il daytime, la puntata è assolutamente imperdibile per la resa dei conti tra i concorrenti, in particolare quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. La principessa è al televoto con la sorella Clarissa, Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Carmen Russo. Dai sondaggi del web, pare che a rischiare l’eliminazione siano soprattutto Clarissa e Manila, ma come reagirebbe Manuel qualora ad abbandonare la casa dovesse essere proprio Lulù?

Nel corso della serata, prima dell’esito del televoto che decreterà la nuova eliminata che non potrà contare sul biglietto di ritorno che ha permesso a Miriana Trevisan di rientrare, Signorini darà il via ad un confronto tra Lulù e Manuel. Nelle scorse ore, Bortuzzo ha più volte rivolto critiche all’indirizzo di Lulù sperando anche in una sua eliminazione.

Grande Fratello Vip 2021: la vendetta di Delia Duran

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021, Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, tornerà a parlare anche di Alex Belli e Soleil Sorge. Il confronto con Delia Duran sembrava aver messo fine al presunto triangolo, ma l’ultimo weekend durante il quale Alex e Soleil si sono scambiati un bacio finto che, però, al web e agli altri concorrenti è apparso fin troppo passionale, ha spinto Delia a reagire.

Alfonso Signorini, durante il collegamento per annunciare le anticipazioni nel daytime, ha parlato di “vendetta”. Nel frattempo, su Instagram, la Duran ha pubblicato una storia su Instagram scrivendo: “Dopo questo weekend sono rimasta davvero senza parole. No comment”. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Ci sarà l’ennesimo confronto?

L’ingresso dei nuovi concorrenti: arrivano Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli

A rendere ancora più frizzante la puntata odierna del Grande Fratello Vip 2021 sarà l’ingresso dei nuovi concorrenti. Alfonso Signorini ha annunciato quello di Valeria Marini. Con lei, però, varcherà nuovamente la porta rossa della casa di Cinecittà anche Giacomo Urtis. Dalle indiscrezioni che circolano sul web pare che la Marini e Urtis giocheranno come unico concorrente, esattamente come facevano fino a pochi giorni fa le sorelle Selassiè.

In casa, inoltre, tornerà uno dei protagonisti della versione nip del Grande Fratello ovvero Biagio D’Anelli. Negli scorsi giorni, inoltre, era spuntato anche il nome dell’ex gieffino Ferdinando Giordano. Amedeo Venza e Deianira Marzano, tuttavia, hanno annunciato il mancato ingresso di Ferdinando, saltato all’ultimo momento. Sarà vero?

