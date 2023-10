Giacomo Urtis choc/ “Fabrizio Corona diceva di sentire le farfalle nello stomaco quando mi vedeva e…”

Corona smentisce le nozze con Giacomo Urtis a Belve: “Tra noi solo un bene immenso”

Giacomo Urtis, ai microfoni del settimanale Nuovo, ha dichiarato di essere innamorato di Fabrizio Corona e che quest’ultimo gli avrebbe chiesto di sposarlo. Le dichiarazioni del chirurgo, però, sono state smentire dall’ex re dei paparazzi nel salotto di Belve.

“Stiamo organizzando. Io e Giacomo siamo amici da anni e anni. Abbiamo un rapporto… Lui ci ha creduto e ci è rimasto male. Ora è spaventato da ciò che sto per dire. Sarà lì davanti allo schermo a vedere se smentisco o confermo. Ma se ho chiesto di sposare Sara e ha detto di no, non vado da lui come ripiego. […] Tra noi c’è un bene immenso. Se avessi avuto rapporti omosessuali lo avrei detto” ha affermato Corona a Francesca Fagnani.

Giacomo Urtis la reazione all’ospitata di Corona a Belve: le sue parole

Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona a Belve, Giacomo Urtis è tornato a parlare delle fantomatiche nozze con l’ex re dei paparazzi. Ai microfoni de La Zanzara, si è presentato con il velo da sposa confermando tutto: “Le sue parole? Ovvie, c’era la fidanzata che lo guardava in studio, ma l’ha detto anche lui che ha dato degli ‘assaggi’“. E ancora: “Diceva che sentiva le farfalle nello stomaco quando mi vedeva, in discoteca faceva il geloso e marcava il territorio” afferma Urtis.

Il chirurgo aveva già speso amare parole per la smentita di Corona, tramite social: “Ci sono cascata di nuovo. Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest’estate che ‘ero bellissima’ e che ‘ero perfetta così’. Tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io. Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità, tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di accettazione. In questo caso non è né Giacomo né Jenni a scrivere queste parole. Ma un’anima alla ricerca di una nuova identità che in questo caso è stata strumentalizzata senza nessuna considerazione. Eppure ci avevo creduto”.











