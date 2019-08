Giacomo Urtis con lo smalto/ Foto: “l’ho fatto perchè mi chiedevano di lavorare…”

Giacomo Urtis, il chirurgo plastico dei vip, torna a stupire pubblicando su Instagram una foto in cui mostra con orgoglio le sue mani sulle quali non si luò non notare lo smalto tutto colorato delle unghie. Una scelta ben precisa, quella di Giacomo Urtis che, nella didascalia che accompagna la foto, spiega perchè ha scelto di mettere lo smalto. “Non datemi del colto o del bravo ragazzo. Le unghie? Le ho colorate e allungate perché se no mi chiedevano di lavorare anche in vacanza”, spiega Urtis che, contrariamente ad altre occasioni, ha ricevuto i complimenti dei followers. “Mi piacciono le tue unghie, complimenti”, “ti adoro, sei il top”, “Puoi solo graffiare”, “Sei un grande medico, per di più aternativo”, scrivono gli utenti.

GIACOMO URTIS, IL NUOVO LOOK CHE HA DIVISO I FANS

Lo scorso luglio, Giacomo Urtis era invece finito nel mirino del popolo del web per il nuovo look. Sulle spiagge di Milano Marittima, infatti, era stato beccato da Tabloit.it non solo con i capelli biondi, ma anche con lo smalto dorato alle mani e ai piedi. Una scelta che, diversamente dallo smalto sfoggiato oggi, non è affatto piaciuta agli utenti che non hanno perso occasione per criticarlo. I commenti negativi degli utenti, però, non toccano più Giacomo Urtis, abituato ad essere criticato anche per la scelta di sottoporsi ad interventi chirurgici che hanno modificato il suo aspetto fisico. Fiero ed orgoglioso di quello che ha fatto nel corso della sua vita, oggi, Urtis, porta a casa gli applausi per lo smalto colorato.





