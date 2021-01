Giacomo Urtis, congelato cachet GF Vip 5?/ “Donna lo ha pignorato dopo causa civile”

In nomination al Grande Fratello Vip 5, Giacomo Urtis ignora che fuori dalla casa più spiata di Italia tiene banco la sentenza di una causa civile e la notizia del suo cachet pignorato. A ricostruire la vicenda è il quotidiano La Prealpina, che ha raccolto le dichiarazioni di una donna di 34 anni che sarebbe stata sottoposta ad un intervento di liposuzione in quanto da tempo lottava contro inestetismi del grasso in eccesso. Il medico nel 2017 le avrebbe consigliato nello specifico un’operazione di laserlipolisi, una nuova tecnica mini invasiva con cui si “bombarda” l’adipe e che viene effettuata in zona addominale, glutei, cosce, ginocchia e fianchi. Non essendo specializzato in chirurgia estetica, come risulta anche dall’Ordine dei medici, Giacomo Urtis l’avrebbe affidata ad un suo collega di fiducia.

Secondo quanto riportato dai legali della donna, «il consulente tecnico, nel corso della causa, ha riscontrato che il medico operò con negligenza, praticando durante l’intervento incongrue manovre di aspirazione e poi omettendo un adeguato follow up della guarigione clinica». Il risultato, secondo quanto precisato dal giornale nell’articolo del 18 dicembre scorso, fu un peggioramento dell’aspetto fisico e clinico: si parla di avvallamenti, buchi vistosi e fortissimi dolori addominali, oltre che difficoltà deambulatorie.

CACHET URTIS PIGNORATO? SPUNTA CAUSA CIVILE…

Molti aspetti di questa vicenda non sono chiari, ma stando a quanto raccontato dagli avvocati Chiara Tacchi e Mirko Tosini a La Prealpina, i cachet di Giacomo Urtis sono stati pignorati visto che non avrebbe mai risarcito la loro assistita dopo la sentenza del giudice civile. La donna ha chiesto ai suoi legali di «procedere con l’azione esecutiva necessaria a recuperare forzosamente le somme dovute». Visto che Giacomo Urtis è molto attivo in tv, e tra l’altro sta partecipando al Grande Fratello Vip 2020, hanno «deciso di procedere con il pignoramento – tra gli altri – degli importanti cachet e dei compensi che verranno percepiti dal chirurgo plastico». Secondo quanto raccolto dal quotidiano, l’atto è stato notificato alla sede di Endemol Shine Italia a Roma, a Mediaset e ad altri soggetti terzi. I legali – spiega La Prealpina – stanno aspettando di ricevere dai soggetti pignorati le dichiarazioni di legge sulle somme dovute, nel frattempo procede l’esecuzione, visto che è stata già fissata l’udienza di assegnazione degli importi.



