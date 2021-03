Isola dei Famosi 2021, nominati e pagelle/ Ilary parte tra doppi sensi e incidenti!

Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi parte col botto!

Prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che serve al pubblico per conoscere il nuovo cast, sia per quanto riguarda i concorrenti in gara che per conduttrice e opinionisti. Partiamo allora proprio dalla regina dell’Isola: Ilary Blasi. L’esordio della nuova conduttrice del reality – che il pubblico già conosce in questa veste per varie edizioni del Grande Fratello Vip – va più che bene. Nonostante la lunga pausa, Ilary non ha perso il suo smalto e anzi riesce a gestire la diretta – che tra collegamenti confusi, lingue diverse e audio non sempre impeccabile non è dei più semplici – al meglio.

Ironica, simpatica, schietta e dalla battuta (oltre che dai doppi sensi!) sempre pronta. Una conduzione che certamente si distingue dalle altre. VOTO 8. Bene anche l’esordio di Tommaso Zorzi, sempre pronto a dire la sua col sarcasmo e la schiettezza che abbiamo imparato a conoscere al Grande Fratello Vip. VOTO 7. Bene ma non benissimo Iva Zanicchi, che non sembra ancora aver ingranato la marcia giusta. VOTO 5,5.

Le pagelle della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021

Arriviamo ora ai concorrenti dell’Isola dei Famosi. Molti hanno ancora bisogno di entrare pienamente nel gioco – come Angela Melillo, Drusilla Gucci, Francesca Lodo e Awed – altri, invece, hanno già manifestato la loro indole di leader o di personaggio ‘scomodo’. Di certo una di queste è Vera Gemma a cui il carattere non manca. Schietta, anche nelle critiche, la concorrente parte a mille. VOTO 7,5. Gilles Rocca dimostra invece di essere un leader naturale: VOTO 7. Un po’ troppo pieno di sé invece Akash Kumar, che ha bisogno ancora di adattarsi ai ritmi dell’Isola. La sua personalità potrebbe essere oggetto di parecchie discussioni sull’Isola. VOTO 5. Paul Gascoigne ha già palesato la sua indole ribelle e particolare, ma il percorso è solo all’inizio. VOTO 6.

Elisa Isoardi mostra subito di essere una donna forte, determinata e molto coraggiosa. VOTO 6,5. Roberto Ciufoli parte con grande determinazione ma un incidente lo ferma all’inizio. Riuscirà a superarlo o dovrà abbandonare l’Isola? VOTO 6,5. Il Visconte Ferdinando Guglielmotti punta le donne ma non fa subito una bella impressione. Sotto questo velo c’è di più? VOTO 5,5. Chiudiamo con la discussa Daniela Martani che, per la prima puntata, non regala scene particolari, se non qualche blanda scintilla con Vera Gemma. VOTO 6.

Le nomination della prima puntata

Non sono mancati i primi nominati di questa Isola dei Famosi 2021. La squadra sconfitta alla prova immunità è stata quella dei Raffinati, che ha fatto le nomination in palapa. La nominata per questo gruppo è stata Drusilla Gucci. La parola è passata poi alla squadra vincente, i Burini, la cui maggioranza ha votato per il Visconte Guglielmotti. Sono loro i due concorrenti al televoto che si concluderà giovedì 18, nel corso della seconda puntata.



