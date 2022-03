Giacomo Urtis/ “Manuel e Lulù? Per me durano. Barù mi ha chiesto il numero ma poi…”

L’ex gieffino e chirurgo dei vip, Giacomo Urtis, è stato ospite oggi 17 marzo di Trends & Celebrities, la trasmissione del pomeriggio andata in onda su Rtl 102.5 News e condotta da Giovanni Antonacci, Francesco Fredella e Carolina Russi Pettinelli. In collegamento dalla sua clinica. Urtis ha finora partecipato a ben tre reality, Isola dei Famosi compresa, durante la quale, come rammentato da Fredella, ha vinto tutte le prove fisiche: “Ero diventato leader”, ha commentato.

Giacomo Urtis, nuovo attacco a Miriana Trevisan/ "Ha cambiato versione 100 volte"

Scherzando sulla possibilità di poter fare una liposuzione, Urtis ha svelato quanto oggi possa essere invasiva: “Può essere mini con delle microcannule o una lipo molto forte che è quella dove andiamo a rimodellare tutto il corpo, e dura ore!”. Nel corso della sua ospitata non si poteva parlare di Grande Fratello Vip: a suo dire, Lulù e Manuel dureranno? “Li ho visti molto innamorati, stanno bene insieme, per me durano… non so quanto, se sei mesi o sei anni”.

Giacomo Urtis attacca Miriana Trevisan "C'è un segreto"/ "Lo rivelerò a tempo debito"

Giacomo Urtis commenta l’ultimo GF Vip

Incalzato ancora da Francesco Fredella, Giacomo Urtis ha svelato chi salva di questo Grande Fratello Vip che ha di recente chiuso i battenti: “Ne salvo parecchi, salvo Soleil, anche le sorelle Selassié, Sophie e Barù”. A proposito di Barù ha commentato: “Se ci fa o ci è? Secondo me ci fa e poi ci è. Mi ha chiesto il numero quando è uscito dalla Casa e poi è sparito come al solito. La storia della mia vita. Un po’ come Mario Ermito l’anno scorso. Tutti che ti amano e poi ti tirano un calcio nel sedere”.

Cosa ne pensa Giacomo Urtis della possibilità di poter approdare nuovamente all’Isola dei Famosi? “A fare la fame? No no, non è roba per me. Poi io ho paura dell’aereo, ho paura di tutto io. Un pezzo di ferro non può volare”, ha scherzato. Lo stesso chirurgo dei vip ha già preso parte al reality ma pare non sia più intenzionato ad un programma simile.

Giacomo Urtis gossip bomba su Sophie e Corona/ "Quello che so io? Lei era a casa sua"

© RIPRODUZIONE RISERVATA