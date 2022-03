Giacomo Urtis, nuovo attacco a Miriana Trevisan/ “Ha cambiato versione 100 volte”

Dopo l’attacco a Miriana Trevisan da parte di Biagio D’Anelli, risentito dopo essere stato lasciato in tv a Verissimo, arriva anche la bordata di un altro ex gieffino. Giacomo Urtis ha assistito ieri all’intervista all’ex ragazza di Non è la Rai rilasciata alla trasmissione pomeridiana di Canale 5 e non ha potuto fare a meno di commentare, seppur tra le righe, attraverso il suo profilo Twitter, le parole della showgirl. “Riassunto: ha cambiato versione 100 volte”, ha scritto il chirurgo dei Vip, senza tuttavia accennare al nome dell’ex gieffina ma limitandosi a mettere l’hashtag “#gfvip”.

La tempestività con la quale Giacomo Urtis ha scritto il suo tweet, però, ha contribuito ad attribuire il suo pensiero proprio alle recenti parole di Miriana la quale, incalzata da Silvia Toffanin, ieri ha spiegato cosa sarebbe davvero accaduto tra lei e Biagio D’Anelli, fino ad arrivare alla decisione di mettere un punto alla loro conoscenza e ad una storia che sembrava essere sul punto di decollare.

Giacomo Urtis e la stoccata a Miriana Trevisan

Quello di Giacomo Urtis non sarebbe il primo attacco destinato a Miriana Trevisan dal momento che già in precedenza aveva commentato sempre via Twitter in modo particolarmente critico l’atteggiamento della showgirl: “Ci vediamo domani? Rivolgiti al mio agente. Il mio prossimo mood”, aveva commentato, prendendosi gioco della versione di Miriana resa nel corso della precedente puntata del Grande Fratello Vip.

Successivamente Giacomo Urtis aveva svelato di conoscere un segreto ma, aveva aggiunto, “lo dirò a tempo debito”. A cosa farà riferimento? A quanto pare, le versioni su quanto accaduto tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan sarebbero così discordanti da mandare in confusione anche il popolo social, il quale protenderebbe dalla parte di Urtis. La showgirl, secondo l’ex Vippone, avrebbe mentito ancora anche nel corso di Verissimo, tanto da parlare di centesima versione avanzata. Ma su cosa, esattamente, avrebbe mentito?

