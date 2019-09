Giada Gianni, chi è (ex) fidanzata Charles Leclerc/ “Mi ha lasciato per la Ferrari”

Mentre Charles Leclerc conquistava la sua terza pole position di fila, la quinta stagionale, la fidanzata Giada Gianni annunciava su Instagram la fine della loro storia d’amore. Una stilettata al cuore quella della fidanzata napoletana, che ieri in una diretta social ha confermato che la relazione con il pilota della Ferrari è ormai un capitolo chiuso. Il monegasco è innamorato di un’altra: la sua Ferrari. L’amore per la Scuderia di Maranello pare che abbia prevalso sul sentimento per la bionda napoletana. L’ambizione e il sogno di diventare campione del mondo di Formula 1 avrebbe rovinato oltre quattro anni di amore tra i due. Almeno questa è la versione di Giada Gianni, che d’altra parte conferma da Napoli, secondo quanto riportato da Il Messaggero, le voci del paddock secondo cui la bellissima 21enne napoletana distraesse troppo Leclerc dalle gare. «Charles mi ha lasciato. Vuole dedicarsi solo alla Ferrari», ha annunciato su Instagram.

GIADA GIANNI, (EX) FIDANZATA LECLERC: “MI HA LASCIATO PER LA FERRARI”

La rottura tra Giada Gianni e Charles Leclerc sarebbe avvenuta poco prima del GP del Belgio di Formula 1 dove il pilota della Ferrari è finalmente salito sul gradino più alto, vincendo appunto. Ora la 21enne napoletana prova a dimenticarlo. E a chi le ha detto con convinzione «Charles vince il titolo e poi torna con te», l’ex fidanzata del pilota ha risposto facendo la vaga, ma lasciando un piccolo spiraglio aperto. Giada è nata a Napoli, ma da anni vive a Montecarlo. E infatti il Principato deve essere stato galeotto, perché ha fatto coppia con Charles Leclerc da gennaio 2015. Hanno sfilato insieme sul red carpet dell’ultimo Monte Carlo TV Festival, con Felipe Massa e la moglie. Ha studiato al liceo Albert I di Monaco, la stessa scuola dei figli di Stéphanie, e ha vissuto con discrezione la storia d’amore, poi la rottura definitiva. Dal pilota della Ferrari nessun commento, del resto è impegnato a Singapore, dove ha ottenuto il secondo posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA