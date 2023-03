Giada Parra, chi è la moglie di Paolo Conticini/ Insieme da sempre: l’ultima dedica…

Giada Parra, chi è la moglie di Paolo Conticini

Giada Parra è la moglie di Paolo Conticini ed è al suo fianco praticamente da sempre. La coppia, inseparabile, complice e sempre più innamorata, sta insieme da tantissimi anni. Dopo 18 anni di fidanzamento, i due si sono sposati nel 2013 alla presenza di parenti e amici coronando, così, un amore che ha accompagnato le tappe più importanti della loro vita. “Lei è la donna che conosco meglio, il mio punto di riferimento, siamo cresciuti insieme, eravamo due ragazzini” ha dichiarato l’attore confermando il grande amore che prova per la moglie.

Ex modella, bellissima e da sempre accanto all’attore, Giada Parra ha sempre mantenuto un basso profilo preferendo restare un passo indietro rispetto al marito. I due, tuttavia, si mostrano spesso insieme sui social ed è proprio su Instagram che Conticini ha fatto l’ultima dedica alla moglie.

La dedica di Paolo Conticini alla moglie Giada Parra

Molto attivo su Instagram, Paolo Conticini non perde occasione per dedicare delle dolci parole d’amore alla moglie. L’attore, infatti, condivide spesso foto e video in cui è sereno, felice e sorridente accanto alla moglie che, invece, è molto meno social. Proprio su Instagram, Conticini si è lasciato andare ad un’ultima dedica per la donna della sua vita.

In occasione del compleanno di Giada, infatti, Conticini ha pubblicato una dolce foto di coppia scrivendo: “Oggi è un giorno importante per te amore mio… buon compleanno”. Innamoratissimo della moglie, Conticini svelerà qualche dettaglio in più sulla moglie nel salotto di Oggi è un altro giorno di cui è ospite nella puntata del 29 marzo?

