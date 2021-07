Giada Parra, moglie Paolo Conticini/ Lei: “il nostro segreto? Siamo molto simili”

Giada Parra è la moglie di Paolo Conticini: 25 anni d’amore per la coppia che, dopo 20 anni di fidanzamento, ha deciso di convolare a nozze. Proprio così: nel 2013 Giada e Paolo hanno deciso di sposarsi: un matrimonio che la coppia ha voluto organizzare proprio per celebrare la loro unione e il loro amore. Insieme da 25 anni, la coppia non ha ancora avuto un figlio, anche se entrambi non escludono la possibilità in futuro di allargare la famiglia. In realtà il matrimonio è stato solo civile come ha rivelato la ex modella che, dalle pagine del settimanale Gente, ha però precisato: “A ben vedere mancherebbe il rito in chiesa. Chissà, magari dopo l’emergenza sanitaria potremmo anche pensarci”. Non solo, la Parra ha anche rivelato il segreto della loro unione: “il segreto credo che sia la fortuna di trovare una persona con la quale hai la stessa visione di vita, ti trovi d’accordo, con cui condividi gli stessi principi, la lealtà, la complicità, il senso dell’umorismo e in tanto altro siamo molto simili”.

Paolo Conticini/ “Per mia moglie Giada feci una follia, paternità? Non mi manca ma…”

Giada Parra, moglie Carlo Conticini: 25 anni d’amore

Giada Parra e Paolo Conticini hanno trascorso anche la quarantena per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus insieme senza alcun problema. A raccontarlo è stato proprio il marito Paolo Conticini dalle pagine del settimanale Nuovo: “la quarantena con Giada è andata bene. Questo stop mi ha permesso di dedicarmi ad attività che nel corso degli anni avevo accantonato: scrittura, giardinaggio, cucina. Durante tutto l’anno io e Giada viviamo separati. Ora siamo insieme h24. Siamo contenti. È come se stessimo vivendo una seconda luna di miele prolungata. Non abbiamo mai litigato. Se fosse successo sarebbe stato un dramma. Per sbollire la rabbia al massimo potevamo andare a buttare la spazzatura”. Ma chi è Giada Parra? La moglie di Paolo Conticini dopo aver lavorato come modella, si è lanciata a lavorare nel mondo della monda collaborando con brand di lusso tra cui Gucci. Inoltre ha anche conseguito una laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Pisa ed oggi lavora come libera professionista nel mondo della moda e del lusso.

