Giada Parra, moglie Paolo Conticini/ “Stessa visione di vita e senso dell’umorismo”

Giada Parri da oltre 25 anni fa coppia fissa con Paolo Conticini. La complicità e la grande sintonia tra i due ha permesso di poter restare insieme così a lungo, fino a coronare il loro sogno d’amore nel 2013 con il matrimonio. Alla coppia però manca ancora il rito religioso che tuttavia potrebbe avvenire prossimamente, si spera quando l’emergenza sanitaria legata al Covid riuscirà a dare un po’ di tregua. Era stato lo stesso attore a dichiararlo nel corso di una recente intervista al settimanale Gente. Il loro è un amore genuino tale da non alimentare mai il gossip. Merito anche della vita semplice che i due hanno sempre vissuto, lontana dalla mondanità e dagli scandali.

GIADA PARRA, MOGLIE PAOLO CONTICINI/ "Siamo contenti insieme, sono fortunato"

A proposito di riservatezza, Giada sembra averne fatto uno dei suoi punti di forza. Di lei si apprende che è laureata presso l’Università di Pisa alla facoltà di Scienze politiche ed in passato ha collaborato con importanti brand del calibro di Gucci. In una intervista di qualche tempo fa ad Ora, Conticini aveva parlato del loro amore svelando anche il segreto: “credo che sia la fortuna di trovare una persona con la quale hai la stessa visione di vita, ti trovi d’accordo, con cui condividi gli stessi principi, la lealtà, la complicità, il senso dell’umorismo e in tanto altro siamo molto simili”.

Ugo, padre Paolo Conticini/ "L'ho deluso, ora è il mio fan numero uno"

Giada Parra, moglie di Paolo Conticini: la quarantena vissuta insieme

Il recente periodo della quarantena, Giada Parra lo ha chiaramente vissuto con il marito Paolo Conticini che in una intervista al settimanale Nuovo aveva spiegato di aver approfittato di questo stop forzato per passare del tempo insieme: “Durante tutto l’anno io e Giada viviamo separati. Ora siamo insieme h24. Siamo contenti. È come se stessimo vivendo una seconda luna di miele prolungata. Non abbiamo mai litigato. Se fosse successo sarebbe stato un dramma”, aveva commentato ironizzandoci su.

Non mancano gli scatti romantici condivisi sui rispettivi social e che li ritrae spesso insieme. Nel profilo Instagram di Giada, seguita da poco più di 3000 utenti, gli ultimi scatti la ritraggono proprio con il marito. La più recente, di due settimane fa, la vede a cena con Conticini in una delle “notti milanesi”, come si legge nella didascalia. Nella foto che la precede, la coppia è ritratta in uno scatto di qualche anno fa realizzato durante un viaggio in India, che entrambi evidentemente ricordano con grande nostalgia. Non mancano gli scatti insieme pubblicati anche sul profilo dell’attore durante le loro vacanze o in altri momenti di vita.

Paolo Conticini/ "Provaci ancora prof? Per me si può fare l'ottava stagione..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA