Chi è Giada Rizzi, la dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le nuove dame del trono over di Uomini e Donne c’è Giada Rizzi. Giada ha 34 anni ed è mamma di due bambini. E’ titolare di un negozio e vive a Campagnara in provincia di Venezia. Giada ha scelto di partecipare al programma di Maria De Filippi per provare a rimettersi in gioco e trovare l’amore. La presenza della dama è stata subito notata da Andrea e Marcello Messina con cui ha iniziato una conoscenza come è stato raccontato in studio qualche puntata fa.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 25 ottobre 2024/ Francesca e Paolo sempre più vicini

“Lui è una bella persona, mi mette a mio agio. Ridiamo un sacco. Abbiamo fatto 4 bellissime cene. E’ esplosa questa passione. Sono due persone totalmente diverse ma mi sento di riuscire con Marcello con cui sono più avanti”, ha detto parlando della conoscenza con Andrea.

Marcello Messina e Giada Rizzi: come procede la conoscenza a Uomini e Donne

Marcello Messina e Giada Rizzi, nella puntata odierna di Uomini e Donne, si ritrovano al centro dello studio per parlare della loro conoscenza. Tra i due procede tutto bene ed entrambi ammettono di essere molto felici della piega che sta prendendo il loro rapporto. In un precedente confronto al centro dello studio, Giada aveva parlato così di Marcello:

Alfred choc a Uomini e Donne: lascia lo studio, pugni nel backstage/ La reazione di Anna

“Con Marcello abbiamo fatto un ballo qui in studio, gli ho lasciato il suo numero. Lui l’ha subito accettato, siamo andati a cena. Il suo aggancio nei miei confronti è stato molto simpatico. E’ salito in van e mi ha detto: “Sei quella di prima?”. Quando si è seduta mi ha detto: “Ma che belle spalle che hai”. Siamo andati a mangiare nell’albergo dove soggiornava. Mi sono divertita. Il tempo è volato. Seguo, da sempre il programma, mi ero fatta un’opinione diversa di Marcello. Vivendolo, durante la serata, l’ho visto genuino, sano. E’ una bella persona, mi incuriosisce, è una buona forchetta”.

Giulia: "Sto frequentando un conoscente di Mirco". Colpo di scena a Uomini e Donne/ Dopo Temptation Island...