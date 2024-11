Tutto su Giada Rizzi, la dama di Uomini e Donne

Giada Rizzi è una delle dame del trono over arrivate nello studio di Uomini e Donne nella stagione attualmente in onda. Giada ha 34 anni ed è mamma di due bambini e, nello studio di Uomini e Donne ha deciso di mettersi in gioco per provare a riprovare un sentimento vero. Tra i tanti cavalieri, Giada è uscita con Marcello Messina con cui è nato subito un bel feeling che li ha portati a continuare a frequentarsi. In studio, durante uno dei tanti confronti, la dama non ha risparmiato di pronunciare belle parole nei confronti del cavaliere.

“Con Marcello abbiamo fatto un ballo qui in studio, gli ho lasciato il suo numero. Lui l’ha subito accettato, siamo andati a cena. Il suo aggancio nei miei confronti è stato molto simpatico. E’ salito in van e mi ha detto: “Sei quella di prima?”. Quando si è seduta mi ha detto: “Ma che belle spalle che hai”. Siamo andati a mangiare nell’albergo dove soggiornava. Mi sono divertita. Il tempo è volato. Seguo, da sempre il programma, mi ero fatta un’opinione diversa di Marcello. Vivendolo, durante la serata, l’ho visto genuino, sano. E’ una bella persona, mi incuriosisce, è una buona forchetta”, le parole di Giada.

Giada Rizzi e Marcello Messina via da Uomini e Donne insieme

Nella puntata di Uomini e donne dell’11 novembre 2024, Marcello Messina e Giada Rizzi si ritrovano al centro dello studio per confrontarsi nuovamente. Seduti l’uno di fronte all’altra, il cavaliere e la dama parlano del loro rapporto prima di annunciare l’addio alla trasmissione.

Super sorridente ed entusiasta, Marcello non nasconde la propria felicità. 2posso avvicinarmi?”, chiede Marcello a Maria De Filippi da cui ottiene una risposta affermativa. Marcello, così, si avvicina a Giada con cui è pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita lasciando insieme il programma.

