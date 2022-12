Giaele De Dona: “Antonella Fiordelisi è perfida”/ “La facciamo impazzire se…”

Giaele De Donà contro Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022

Serata movimentata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 con Antonella Fiordelisi indiscussa protagonista. Prima di litigare duramente con Daniele Dal Moro e Attilio Romita, Antonella si è ritrovata a chiacchierare con Charlie Gnocchi. “Tra Oriana, Micol e Giaele con cui ho litigato, mi dispiace solo di non avere rapporti con Giaele perchè stiamo qui insieme dall’inizio, ci eravamo sentite prima di entrare e mi stava simpatica”, ha confessato la Fiordelisi. “Però non glielo dirò“, ha aggiunto. Contemporaneamente, in camera da letto, Giaele si è ritrovata a parlare con Oriana e Micol Incorvaia. L’argomento della loro conversazione era proprio Antonella.

“Non la considererò più e basta. Però non ho minimamente intenzione di farci pace. Le sue frecciatine? Noi tiriamo dritte, prima o poi si stanca. Se la cosa diventa insostenibile dobbiamo continuare a dritto. L’ultima cosa che voglio fare è darle soddisfazione. Non dobbiamo cedere. Se devo risponderle è perché mi dice qualcosa davanti o mi fa una domanda, ma io rispondo con il sorriso in faccia. Litigarci sarebbe regalarle una soddisfazione troppo grande. Quando si arrabbia va sul personale da perfida”, le parole di giaele.

La strategia di Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia

Giaele De Donà consiglia a Oriana Marzoli e Micol Incorvaia di cominciare ad ignorarla. “Oggi mentre tu Oriana litigavi con lei, lei mi nominava, ma io me ne sono andata per non entrarci. Non è bello andare in più persone contro una. Inoltre lei non aspetta altro. Lei impazzisce ancora di più se non le rispondiamo”.

Giaele, Oriana e Micol, poi, hanno pensato di fare uno scherzo alla Fiordelisi con lo scopo di farla arrabbiare. “Domani facciamo la cosa delle camicie”, facendo riferimento alle camicie ricevute da Edoardo Donnamaria dalla famiglia e che Antonella indossa. Giaele e Oriana hanno così pensato di prenderle per indossarle per provocare la Fiordelisi. Ci riusciranno?

IO VI POSTO “LE NULLITÀ” #donnalisi dovete veramente prendere in considerazione che questo è il secondo caso #marcobellavia

Non sto scherzando… ridimensionare tutto! immediatamente! #gfvip 1 pic.twitter.com/dWyGsx95KQ — Stefania_donnalisi_87 (@SFra87) December 8, 2022













