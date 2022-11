Giaele De Donà attacca Oriana Marzoli:”Fa la scema con tutti”/ “Le piace Daniele Dal Moro ma…”

Sofia Giaele De Donà infastidita da Oriana Marzoli: “Fa la scema…”

Sofia Giaele De Donà è contrariata dall’atteggiamento di Oriana Marzoli. La concorrente del Grande Fratello Vip è gelosa dell’avvicinamento di Antonino Spinalbese a Oriana che proprio qualche giorno fa l’ha addirittura baciata. Per questo motivo, Sofia parlando con gli altri vipponi nella casa commenta il comportamento di Oriana: “Da quando è entrata dal primo giorno ha sempre detto che le piaceva Daniele e ha iniziato a provarci con lui facendo la scema. Ieri poi se l’è presa pure con Luciano. Oriana vuole piacere a tutti”. Wilma Goich però la corregge: “Lei è convinta di piacere a tutti”.

Sofia Giaele poi aggiunge: “Daniele poi le ha detto che faceva la scema non solo con Antonino ma con tutti. Quando poi oggi le ho fatto notare che a Micol poteva interessare Daniele lei ha perso la testa. Mi ha preso da parte dicendo che non poteva essere vero e che a Daniele piaceva solo lei. Le ho chiesto perché si era ingelosita e a quel punto ho capito che lei era interessata a lui”. Sofia Giaele De Donà svela anche un retroscena inedito spiegando che durante una serata, Oriana le avrebbe confidato che Daniele Dal Moro era il suo tipo quanto somigliava al suo ex fidanzato: “A lei piace Daniele Dal Moro ma siccome lui non si espone lei le sta provando tutte. Deve uscire dalla casa per forza con qualcuno”, sentenzia.

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Sofia Giaele De Donà è finita nel mirino degli altri concorrenti. Da quando ha messo piede al Grande Fratello Vip, Sofia Giaele De Donà è finita spesso al centro delle polemiche. Prima per il suo matrimonio libero, poi per la sua gelosia nei confronti di Antonino Spinalbese. Nelle ultime ore, i gieffini si sono scagliati contro di lei, riservandole parole poco carine. Ovviamente, i Vipponi non l’hanno attaccata senza motivo, ma perché stufi delle sue lamentele sul comportamento dell’ex compagno di Belen Rodriguez. Daniele Dal Moro, senza peli sulla lingua, ha tuonato: “Io ho la mia opinione ed è il mio pensiero. Mi baso su quello che vengo a sapere e che mi dicono. Però sinceramente alla fine non me ne frega niente perché per me sono tutti quanti ridicoli perché delle situazioni così sono ridicole quindi sono persone ridicole a fare ste cose”.

La stessa Pamela Prati, dall’inizio del Grande Fratello Vip molto vicina a Sofia Giaele De Donà ha esclamato: “Basta Giaele ti prego. Sono due mesi che sei qui e parli più di questo che della tua vita. Te l’ho detto mille volte. Parli in ogni occasioni di lui e basta“. Sulla stessa linea di Pamela anche Wilma Goich che, esausta, ha tuonato: “Non devi più parlare di queste cose. Ci hai stufati. Non hai parlato della tua vita ed hai parlato sempre di Antonino. Ma che cavolo vuoi da noi? Poi dice che ti votano, ma è chiaro che ti nominano. Perché? Perché tu non sei coerente. Non sei lineare con quello che è la tua vita”. Perfino Nikita Pelizon si è scagliata contro Sofia Giaele De Donà. La Vippona dai capelli celesti ha tuonato: “C’è l’altra che ci prova con questo nuovo e non considera più il vecchio. Però nel mentre, appena il nuovo mi considera, si incavola e fa la faccia da strega cattiva. Sì sto parlando di G”.











