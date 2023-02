Giaele De Donà e Daniele Dal Moro: vacanza insieme dopo il GF Vip/ Oriana lo scopre…

Giaele De Donà e Daniele Dal Moro: vacanza insieme dopo il GF Vip

Giaele De Donà e Daniele Dal Moro vivono nella casa del Grande Fratello Vip 2022 da ormai cinque mesi. Lui di Verona e lei di Conegliano Veneto, all’interno della casa, hanno scoperto con il tempo di avere molti amici in comune. Una scoperta graduale quella di Giaele e Daniele che, nelle ultime settimane, si sono avvicinati molto per Oriana Marzoli di cui lei è molto amica e lui ha deciso di frequentare.

Edoardo Tavassi, lettera d'amore rap a Micol Incorvaia/ Lei reagisce così

Durante una chiacchierata, così, i due hanno scoperto di aver visto la stessa cerchia di amici. In particolare, i due hanno scoperto di aver visto le stesse persone di cui, alcune di queste, fanno parte da anni delle loro amicizie. I due vipponi, così, hanno deciso che, dopo il Grande Fratello Vip, si concederanno una vacanza con tutti gli amici in comune.

Pierpaolo Pretelli, la verità sulla crisi con Giulia Salemi/ "Non ci nascondiamo..."

La reazione di Oriana Marzoli

Una vacanza con gli amici in comune è una delle prime cose che faranno Daniele Dal Moro e Giaele De Donà al termine della lunghissima avventura vissuta nella casa del Grande Fratello Vip 2022, ma come ha reagito Oriana Marzoli? Nessuna scenata di gelosia da parte dell’influencer venezuelana che ha assistito a tutta la chiacchierata tra i due. In compenso, però, Daniele e Giaele hanno deciso di coinvolgere nella casa anche Oriana.

I tre, dunque, partiranno per una vacanza di gruppo e la decisione ha entusiasmato i fan degli Oriele. Dopo i dubbi, dunque, Dal Moro ha deciso di vivere totalmente la frequentazione con la Marzoli?

Martina Nasoni, falso amore con Daniele Dal Moro?/ Edoardo Tavassi insinua il dubbio

Giaele e Daniele che hanno scoperto che lei conosce tutti gli amici di lui (sono entrambi veneti), alcuni da quando era piccola, e quest'estate vogliono organizzare una vacanza tutti insieme, con loro e Oriana 🫠#gfvip — Paola. (@Iperborea_) February 14, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA