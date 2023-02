Oriana Marzoli sputa sulla foto di Antonino/ Web chiede la squalifica immediata

Oriana Marzoli e il gesto contro Antonino: ecco cosa è successo

San Valentino è alle porte, ma non sembra che il Grande Fratello Vip 2022 lo stia accogliendo nel modo giusto. In effetti, la festività più che amore, sta scatenando nella casa una serie di litigi e di gesti poco appropriati. In questo senso, a spiccare per la sua reazione esasperata è Oriana Marzoli.

L’influencer spagnola, il cui astio nei confronti di Antonino Spinalbese è ormai conosciuto, ha fatto un gesto scioccante contro l’hair stylist. Oriana Marzoli ha preso una foto dell’ex di Belen, l’ha strappata, calpestata e, infine, ci ha sputato sopra. Naturalmente, il gesto ha scatenato l’ira del web che chiede la squalifica della concorrente, come nel caso di Elenoire Ferruzzi. L’attrice, infatti, è stata cacciata dalla casa dopo aver sputato al passaggio di Nikita Pelizon. Cosa accadrà alla bionda venezuelana, dovrà dire addio al reality show?

Oriana Marzoli lo sfogo contro Daniele Dal Moro: “Non ce la faccio più”

L’ingresso di Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro, ha mandato in crisi Oriana Marzoli che soffre la gelosia nei confronti del veneto. Dopo una lunga sfuriata in spagnolo nei confronti dell’ex tronista, la bionda venezuelana si sfoga in confessionale sulla situazione.

L’influencer spagnola dichiara: “Non ce la faccio più, mi sento di essere sempre messa alla prova, che devo dimostrare, ma alla fine è lottare contro un muro perché non cambierà mai niente. Mi sento frustrata, arresa, i suoi pensieri non cambieranno mai quindi è inutile!”. La situazione tra Oriana e Daniele è sempre più testa, tanto che la gieffina è nuovamente esplosa con lui per la presenza di Martina.

