Giaele De Donà e il marito Brad sono in crisi?/ La risposta della modella è sospetta

Giaele De Donà in crisi con il marito? La risposta che fa pensare

Giaele De Donà e il marito Brad sono stati a lungo sotto i riflettori del gossip. Durante l’esperienza dell’influencer al Grande Fratello Vip 2022, lei stessa ha ammesso di essersi interessata ad Antonino Spinalbese. Il legame tra i due concorrenti ha infastidito l’imprenditore, che si è allontanato da sua moglie.

Finito il reality show, la coppia è tornata alla sua normalità ma secondo alcuni fan tra loro sarebbe in corso una crisi. Il motivo è la risposta dell’ex gieffina alla domanda di un’utente che chiede: “Quando passi un po’ di tempo con tuo marito?“. La De Donà replica: “Me lo sto chiedendo anche io!!!“. Che ci sia maretta tra i due? Sembra che Brad possa essere molto impegnato per lavoro e assente nella vita della moglie. Ovviamente, non ci sono conferme ufficiali da parte della coppia che avrà modo di smentire o confermare.

Giaele De Donà e il “periodo difficile” dopo il GF Vip

Giaele De Donà, dopo il Grande Fratello Vip, ha ammesso di aver attraversato un periodo difficile e di essersi consultata con la psicologa: “Eccomi… sono tornata dopo un periodo no! Però sta passando, sto meglio. Ho avuto un periodo ‘no’ ma non fisicamente ma proprio mentalmente. Ho avuto tanti problemi familiari di cui vi parlerò ma adesso non è il momento. Ho staccato da tutto e quello che mi ha aiutato tanto è stato quello di staccare da tutto per dieci giorni.

E ancora: “Ho pensato solo a me stessa e sono andata a parlare da una psicologa. Non quella che conoscevo ma ho preso una che non avevo mai visto. Sono andata da lei e le ho raccontato tutti i miei problemi, perché io sono un po’ così. Mi chiudo con le persone che conosco…” Che questo abbia qualcosa a vedere con il marito Brad Bradford?

