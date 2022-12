Giaele De Donà e Oriana Marzoli attaccano Antonella Fiordelisi/ “Gelosa, pesante e…”

Oriana Marzoli e Giaele De Donà contro Antonella Fiordelisi

Guerra tra donne nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Dopo aver visto il video in cui Micol Incorvaia e Giaele De Donà sparlano di lei alle spalle, Antonella Fiordelisi ha discusso nuovamente con Giaele. Tutto è accaduto in giardino sotto lo sguardo divertito di Edoardo Tavassi e Antonino Spinalbese che hanno poi ironizzato sulla discussione delle due vippone. “Appena sente che parlo, Giaele attacca e dice la sua e io contrattacco”, sbotta Antonella in confessionale.

“Mi fa ridere che dice che mio marito non mi sopporta, ma lei nota che mezza casa non la sopporta? E’ la prima che sparla di tutti alle spalle. Non capisce che è pensante? Continuiamo a dirle che è arrogante e impulsiva, ma è da due mesi e mezzo che è così”, ribatte Giaele in confessionale.

Antonella Fiordelisi gelosa di Oriana Marzoli?

La rivalità tra Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi è sempre più evidente e la presenza di Oriana Marzoli sembra aver peggiorata la situazione. “Le dà fastidio che io stia con Micol. In più è gelosa del fatto che Oriana non è più sua amica, ma è diventata mia amica”, dice ancora Giaele in confessionale.

Anche Oriana Marzoli punta il dito contro Antonella Fiordelisi: “Se non la vedi come amica tua è perchè ti danno fastidio le cose che Giaele dice su di te. A volte provo a capirla, ma non ci riesco”, dice l’influencer venezuelana in confessionale. Nella puntata di sabato prossimo, ci sarà l’ennesimo scontro tra le donne?

