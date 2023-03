Giaele De Donà in lacrime per la mamma Tatiana/ "Ha avuto un ictus. La sua forza..."

Sorpresa al Grande Fratello Vip con un video per Giaele De Donà con i momenti più belli insieme alla mamma. Dopo aver visto le immagini, la concorrente scoppia in lacrime: “Sono sempre in pensiero per lei, la penso sempre. Due anni fa ho passato un momento difficile, magari facevo qualcosa di bello con mio marito ma non glielo dicevo per non farla stare male, perché magari lei quella cosa non poteva farle. Allora le raccontavo spesso delle bugie, poi un giorno sono andata da lei e le ho detto: ‘Ti devo dire la verità, spesso ti ho detto delle bugie perché mi sentivo in colpa’. Lei mi ha detto ‘Giaele, tu mi devi raccontare tutto quello che fai perché tu devi vivere per tutt’e due’. Questa frase mi ha fatto capire la sua forza”.

La mamma di Giaele De Donà vive in sedia a rotelle: “Lei ha avuto un ictus, per un periodo ha perso al memoria e non si ricordava di me ma quando le è tornata è corsa a comprarmi un regalo di compleanno perché non voleva farmi mancare nulla”.

Giaele De Donà e l’emozionante ricordo del matrimonio

Giaele De Donà ha raccontato ad Alfonso Signorini: “Mia mamma ha partecipato al mio matrimonio in Messico. Ho deciso di farlo lì per quello, perché volevo farle provare un po’ di vita normale. L’ho fatto per lei. È stata la settimana più bella della mia vita, vederla con quel sorriso, non potevo desiderare di più. Il momento più bello è stato quando durante la cerimonia simbolica mia mamma e la mamma di mio marito hanno dovuto accendere insieme una candela grande per l’unione della famiglia. Lei ha cominciato a piangere e mi ha detto ‘Sei diventata una donna’. Lì l’ho vista per la prima volta serena”.

