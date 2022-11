Giaele De Donà insultata dalle concorrenti: “Ci hai stufato”/ “Strega cattiva”

Giaele De Donà, tutte contro l’influencer: ecco per quale motivo

Negli ultimi giorni, Giaele De Donà si è allontanata da Antonino Spinalbese dopo aver visto l’interesse dell’hair stylist per Oriana Marzoli. L’influencer ha cominciato, dunque, a confidarsi con gli altri inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 2022 ma non ha trovato comprensione, anzi, tutt’altro.

Daniele Dal Moro parlando del triangolo tra Giaele De Donà, Antonino e Oriana, come riporta Biccy, dichiara: “Io ho la mia opinione ed è il mio pensiero. Mi baso su quello che vengo a sapere e che mi dicono. Però sinceramente alla fine me ne frega niente perché per me sono tutti quanti ridicoli perché delle situazioni così sono ridicole quindi sono persone ridicole a fare ste cose”. Quelle che ci sono andate giù più pesanti sono Pamela Prati e Wilma Goich. La ex showgirl dichiara: “Basta Giaele ti prego. Sono due mesi che sei qui e parli più di questo che della tua vita. Te l’ho detto mille volte. Parli in ogni occasioni di lui e basta”. La cantante rincara la dose: “Non devi più parlare di queste cose. Ci hai stufati. Non hai parlato della tua vita ed hai parlato sempre di Antonino. Ma che cavolo vuoi da noi? Poi dice che ti votano, ma è chiaro che ti nominano. Perché? Perché tu non sei coerente. Non sei lineare con quello che è la tua vita”.

Dopo aver ricevuto parole piuttosto severe da Pamela Prati e Wilma Goich, si aggiunge Nikita Pelizon. La modella parla molto male di Giaele De Donà, riservando all’influencer parole decisamente taglienti.

Come riporta Biccy, parlando alle spalle di Giaele De Donà, Nikita Pelizon dichiara: “C’è l’altra che ci prova con questo nuovo e non considera più il vecchio. Però nel mentre, appena il nuovo mi considera, si incavola e fa la faccia da strega cattiva. Sì sto parlando di G“. Insomma, sembra che la bella influencer non stia particolarmente simpatica alle sue compagne d’avventura.

