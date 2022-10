Giaele De Donà, lite con Antonino Spinalbese/ “Mi hai fatto passare per una tro*a…”

Antonino Spinalbese e Giaele De Donà: lite nel post puntata del Grande Fratello Vip 2022

Notte movimentata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dopo le dinamiche affrontate nel corso dell’ottava puntata hanno lascito strascichi portando diversi concorrenti a litigare. Tra questi ci sono sicuramente Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. Nel corso della puntata, Alfonso Signorini ha mostrato un Antonino corteggiato da diverse donne. Richiestissimo e ammirato da tutte le donne della casa, Antonino, negli ultimi giorni, si è avvicinato a Giaele De Donà. Tuttavia, quanto mostrato dal video non è piaciuto alla modella e influencer che, nel post puntata, ha cercato un confronto con lui.

“Mi hai sempre detto che fra te e Ginevra non c’è niente, poi in puntata quando abbiamo parlato di lei hai fatto credere che ci sia qualcos’altro sotto. Se a te vuoi farti la storia d’amore con Ginevra va bene, ma non farmi passare così con io che ti provoco e tu che sei un santo. Esponiti!”, ha sbottato Giaele.

Giaele De Donà attacca Antonino Spinalbese: fine di un’amicizia?

Giaele De Donà non ha gradito l’atteggiamento di Antonino Spinalbese, reo di non esporsi continuando a tergiversare sul presunto interesse nei confronti di Ginevra Lamborghini divertendosi, contemporaneamente, a giocare con lei. Un atteggiamento che ha letteralmente fatto infuriare la De Donà.

“Se io provoco una persona è perché so che posso provocarla! Se so che una persona ha un interesse fuori non l’avrei provocata! Io sono passata per la T di turno che si è messa di mezzo fra te e Ginevra. Hai fatto credere che io ti provoco ma che a te interessa Ginevra e non come amica. Mi hai fatto fare una figura pessima proprio perché non hai parlato”, ha aggiunto la De Donà che avrebbe preferito una maggiore esposizione da parte dell’hair-stylist. Cliccate qui per vedere il video.

