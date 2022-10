GF Vip, flirt tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese?/ Intimi massaggi a letto e…

Grande Fratello Vip 2022, Giaele De Donà e Antonino Spinalbese sempre più vicini

Al Grande Fratello Vip 2022 stiamo assistendo al progressivo avvicinamento di due concorrenti, che sembrano sempre più complici: si tratta di Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, con la quale aveva creato un rapporto di confidenze e intimità, l’hairstylist ha approfondito la conoscenza con la giovane influencer. I due pian piano si sono avvicinati e stanno approfondendo la conoscenza, tra momenti di confidenze e intimi massaggi in camera da letto.

Come mostrato dal video condiviso sul profilo del Grande Fratello Vip 2022, la ragazza ha infatti chiesto un piccolo massaggio al coinquilino che, in cambio, le ha fatto un po’ di stretching alla mano. “Bellissimo, sei l’unica persona che me l’ha fatto” commenta la concorrente. Ma i massaggi e i momenti di intimità si fanno reciproci e questa volta tocca a Giaele soddisfare le richieste di Antonino, ovvero qualche grattino sul braccio. “Ma così mi fai venire il prurito” commenta lui, ironico.

I momenti di complicità tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 2022 proseguono con la ragazza che gli chiede qualche consiglio sul migliore outfit da sfoggiare per la sua festa di compleanno, celebrata in Casa la scorsa sera. “Dammi un consiglio, ho chiesto anche a loro: stasera cosa metto? O un vestito nero fatto a corpetto, o una tuta nera attillata. Secondo te cosa metto per il compleanno? Dopo ti faccio vedere e mi dici” chiede l’influencer al coinquilino, a testimonianza di un avvicinamento che si fa sempre più evidente.

Dopo l’uscita di Ginevra Lamborghini, Giaele si è sensibilmente interessata a Spinalbese avviando un insistente flirt per cercare di catturarne l’attenzione. Se in un primo momento il ragazzo ha cercato di desistere, ora potrebbe sciogliere ogni sua resistenza e avvicinarsi a lei. Nel corso delle prossime puntate Alfonso Signorini sicuramente affronterà la questione per indagare sulla reale natura del loro rapporto.

