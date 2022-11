Giaele De Donà, lite con Antonino Spinalbese/ “Sono gelosa, tratti le ragazze allo stesso modo”

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese: scontro al Grande Fratello Vip 2022

Scontro al Grande Fratello Vip 2022 tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. Prima la lettera del marito Brad e poi l’arrivo di Oriana Marzoli ha allontanato fortemente Giaele e Antonino Spinalbese che, non volendosi legare con nessuna delle ragazze presenti nella casa, si diverte trascorrendo del tempo con lui con giochi e scherzi. Il rapporto che, tuttavia, ha Antonino con le altre ragazze, in particolare con Oriana Marzoli e con Antonella Fiordelisi, ha scatenato la gelosia di Giaele che, nel cuore della notte, ha affrontato Antonino ammettendo di essere fortemente gelosa del loro rapporto.

Giaele che non ha mai nascosto di provare un sentimento per Antonino, ha cercato un confronto con Antonino Spinalbese a cui ha rivolto l’accusa di avere lo stesso rapporto con tutte le ragazze della casa aggiungendo di non condividere il suo atteggiamento.

Giaele De Donà contro Antonino Spinalbese

Giaele De Donà punta il dito contro Antonino Spinalbese: “Non è tanto una gelosia amorosa, ma sono gelosa del nostro rapporto di quello che abbiamo qui dentro. Lui fa quello sicuro di se stesso, ma in realtà è proprio insicuro“, ha detto sfogandosi con Micol Incorvaia. Successivamente, Giaele ha cercato un confronto con Antonino. “Non sono gelosa di te come persona, ma del rapporto che abbiamo, se poi tu paragoni il rapporto che abbiamo come quello che tu hai con Antonella Fiordelisi“, ha detto Giaele.

“Con lei (Antonella) ho un rapporto sentimentale come ho nei tuoi confronti, ma non ti sto dicendo sei uguale a lei”, ha replicato Antonino Spinalbese scatenando la reazione di Giaele – “Tu tratti tutte allo stesso modo, per te i rapporti sono tutti uguali, me l’hai appena confermato”.

